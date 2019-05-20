Nuoro terza provincia più sana d’Italia, anche Sassari e Cagliari nella Top 10: nuova carne al fuoco sulle polemiche per la chiusura degli ospedali più periferici voluta dalla vecchia giunta regionale per un piano sulla sanità che il nuovo governo sardo promette di stravolgere. C’è infatti anche una provincia sarda, nella fattispecie quella di Nuoro, sul podio delle province italiane più sane, almeno in base ai parametri scelti per stilare i 12 indicatori utilizzati per compilare l’ “Indice della Salute” pubblicato sull’edizione odierna del Sole 24 Ore.

A vincere è Bolzano, per via della bassa incidenza delle malattie nel proprio territorio, la classifica infatti su basa su:

performance demografiche registrate negli ultimi anni (ad esempio, l’incremento della speranza di vita alla nascita);

(ad esempio, l’incremento della speranza di vita alla nascita); fenomeni socio-sanitari (come la mortalità annua per tumore e per infarto e il consumo di farmaci);

(come la mortalità annua per tumore e per infarto e il consumo di farmaci); livelli di accesso ai servizi sanitari (dall’emigrazione ospedaliera alla disponibilità di posti letto e di medici).

Non solo Nuoro si posiziona bene in classifica. In realtà Sassari (4^) e Cagliari (6^) compaiono nella top 10. A dirla tutta Cagliari è una delle sole 3 grandi città a comparirvi, assieme a Firenze e Milano. A livello regionale è il Trentino Alto Adige la regione più sana d’Italia, seguito subito da Sardegna, Lombardia e Veneto.

Indice della salute 2019, ecco le 10 province più sane d’Italia:

Bolzano, Pescara, Nuoro, Sassari, Firenze, Cagliari, Brescia, Milano, Padova, Trento.

Tutti i record delle province sarde:

Sassari spicca sia per la bassa mortalità per tumore (altissima invece a Cagliari) che per il minor numero di infarti miocardici acuti che portano al decesso.

spicca sia per la bassa mortalità per tumore (altissima invece a Cagliari) che per il minor numero di infarti miocardici acuti che portano al decesso. Il Sud Sardegna invece è al primo posto per il minor consumo di farmaci sia per l’asma che per l’ipertensione, al secondo per il minor consumo di farmaci per il diabete.

invece è al primo posto per il minor consumo di farmaci sia per l’asma che per l’ipertensione, al secondo per il minor consumo di farmaci per il diabete. Nuoro è al primo posto per il numero di medici di base ogni mille abitanti con Cagliari quarta.

è al primo posto per il numero di medici di base ogni mille abitanti con Cagliari quarta. Cagliari è in testa per numero di pediatri su mille abitanti e terza per ricettività ospedaliera.

è in testa per numero di pediatri su mille abitanti e terza per ricettività ospedaliera. Da sud Sardegna, Cagliari e Oristano infine ci si reca pochissimo fuori regione per curarsi.

La sanità sarda esce quindi promossa a livello nazionale, anche se noi, nella nostra esperienza quotidiana avremmo qualcosa da dire. O no?