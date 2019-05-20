Nazionale di Pallavolo Italiana a Cagliari: Test match contro il Giappone il 23 e 24 maggio 2019 – SOLD OUT
Nazionale di Pallavolo Italiana a Cagliari: cresce l’attesa per la doppia amichevole, o test match che dir si voglia, tra la Nazionale maschile di volley e il Giappone che ci terranno il 23 e 24 maggio 2019 al PalaPirastu, il palazzetto dello sport di viale Rockfeller a Cagliari. In entrambi i casi si giocherà alle ore 20,00.
Gli atleti azzurri di Chicco Blengini continuano quindi nel sud Sardegna la loro preparazione in vista della “Volleyball Nations League” (esordio previsto nel week end 31 maggio-2 giugno 2019). Simone Anzani e compagni sono a Cagliari già da ieri sera, ecco la lista dei 14 atleti convocati:
- Riccardo Sbertoli,
- Andrea Argenta,
- Giulio Pinali,
- Nicola Pesaresi,
- Daniele Lavia,
- Gabriele Nelli,
- Alberto Polo,
- Giacomo Raffaelli,
- Oreste Cavuto,
- Oleg Antonov,
- Roberto Russo,
- Luca Spirito,
- Simone Anzani,
- Davide Candellaro.
Così coach Gianlorenzo Blengini in conferenza stampa:
Ci siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato tutto perfettamente organizzato. E ci stiamo allenando molto bene.
Volley, Italia-Giappone a Cagliari:
Giovedì, 23 maggio 2019:
- ore 20,00 – PalaPirastu – Amichevole di pallavolo: Italia-Giappone
Venerdì, 24 maggio 2019:
- ore 20,00 – PalaPirastu – Amichevole di pallavolo: Italia-Giappone
Prezzo biglietti – SOLD OUT:
AGGIORNAMENTO: Tutto esaurito al Palazzetto per il ritorno dopo undici anni della Nazionale di pallavolo.
Il Consiglio del Comitato Regionale Sardegna ha offerto alle società affiliate FIPAV un pacchetto dedicato, per tutti gli altri:
- Biglietto: 15 euro (che diventano 12 euro per i tesserati: atleti, arbitri, allenatori, dirigenti, osservatori.
- Poltroncine: 25 euro
Per maggiori info e prenotazioni:
Scrivete all’indirizzo di posta elettronica sardegna@federvolley.it, chiamate al numero di telefono 070.497616 o visitate il sito della Fipav Sardegna.
Dove si trova e come arrivare al PalaPirastu
Foto dal profilo Twitter della Federvolley.