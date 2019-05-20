Nazionale di Pallavolo Italiana a Cagliari: cresce l’attesa per la doppia amichevole, o test match che dir si voglia, tra la Nazionale maschile di volley e il Giappone che ci terranno il 23 e 24 maggio 2019 al PalaPirastu, il palazzetto dello sport di viale Rockfeller a Cagliari. In entrambi i casi si giocherà alle ore 20,00.

Gli atleti azzurri di Chicco Blengini continuano quindi nel sud Sardegna la loro preparazione in vista della “Volleyball Nations League” (esordio previsto nel week end 31 maggio-2 giugno 2019). Simone Anzani e compagni sono a Cagliari già da ieri sera, ecco la lista dei 14 atleti convocati:

Così coach Gianlorenzo Blengini in conferenza stampa:

Ci siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato tutto perfettamente organizzato. E ci stiamo allenando molto bene.