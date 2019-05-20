Filming Italy Sardegna Festival: è stato presentata a Cannes la seconda edizione di “Filming Italy Sardegna Festival” che si svolgerà il 13, 14, 15 e 16 giugno 2019 al Forte Village di Santa Margherita di Pula e all’UCI Cinemas di Cagliari. Un festival che porterà nel Sud Sardegna anteprime cinematografiche, rassegne di film e serie TV, alla presenza delle grandi stelle del cinema italiano e internazionale, il tutto per direzione di Tiziana Rocca.

La seconda edizione del festival isolano sarà all’insegna dell’ eco-sostenibilità forte della consapevolezza che vede il cinema quale importante strumento per orientare l’opinione pubblica verso un uso più sostenibile delle risorse ambientali. Ma è anche un festival che cresce, che vede raddoppiare le sale con il “Cinema Cristallo” e la grande “Arena di Forte Village” aperta a tutti gratuitamente, ed i film in proiezione grazie a un palinsesto di circa 30 titoli, incluse 5 opere scelte da Variety.

Si parte con l’anteprima di “Domino” di Brian De Palma:

Tanti anche i grandi nomi e le anteprime. Ad aprire il festival sarà infatti l’anteprima italiana di “Domino“, diretto da Brian De Palma a 9 anni dal suo ultimo lavoro, film girato in parte in Sardegna tra Cagliari, Capoterra, Domus De Maria e Pula, con attori del calibro di Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten, entrambi protagonisti di Game Of Thrones.

Tra le anteprime dedicate alle serie tv invece, da segnalare un episodio tratto dall’inedita serie tv in 10 episodi “Caccia al ladro“.

Eva Longoria il super ospite:

Tra gli ospiti una star internazionali come l’ex casalinga disperata Eva Longoria che inaugurerà la manifestazione il 13 giugno a Forte Village, ma anche attori italiani di gran prestigio come Francesca Archibugi, Paola Cortellesi, Claudia Gerini, Riccardo Milani.

La manifestazione, dedicata al Cinema e alla Televisione, anche quest’anno si svolgerà in collaborazione con APA, l’Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone e con la direzione generale di Chiara Sbarigia con il sostegno di Forte Village e in collaborazione con UCI Cinemas e con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, di ANICA e del Consorzio Costa Smeralda.