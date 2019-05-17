Air Italy, ecco tutte le rotte da e per Olbia!
Air Italy, ecco tutte le rotte da e per Olbia: dopo lunghe trattative tra la Regione Sardegna, Air Italy e Alitalia, la compagnia sardo qatariota torna a volare in continuità territoriale tra l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate. I biglietti sono già in vendita per volare a partire dal prossimo 8 giugno 2019.
Possiamo quindi possiamo offrirvi il quadro completo delle rotte e destinazioni di Air Italy da e per Olbia.
Tutti i voli Air Italy su Olbia:
Ma Air Italy non opera su Olbia solo con le rotte in continuità territoriale, queste sono tutti i voli diretti da e per l’aeroporto di Olbia gestiti da Air Italy:
- Olbia – Bergamo (dal 1 luglio 2019)
- Olbia – Bologna (4 giorni la settimana a maggio, giornaliero da giugno 2019)
- Olbia – Milano Malpensa (4 giorni la settimana a maggio, giornaliero da giugno 2019)
- Olbia – Milano Linate (dall’ 8 giugno 2019)
- Olbia – Roma Fiumicino (dall’ 8 giugno 2019)
- Olbia – Torino (dal 1 giugno 2019)
- Olbia – Verona (dal 1 giugno 2019)
Offerte da Olbia:
- Milano Malpensa solo andata, a partire da 31 euro
- Bologna solo andata, a partire da 38 euro (andata e ritorno da 75 euro)
- New York andata e ritorno, a partire da 495 euro
Alcune offerte per Olbia:
- Da Milano Malpensa solo andata, a partire da 37 euro
- Da Verona solo andata, a partire da 21 euro
Controlla gli orari e i prezzi e prenota:
Particolarmente interessante è la rotta per Milano Malpensa, l’hub internazionale dove si può proseguire sui voli della stessa compagnia aerea fino agli USA (ma anche Maldive, Zanzibar, Tenerife, Mombasa, Il Cairo, Dakar, Accra, Lagos e Sharm el Sheikh).
Ricordo anche che sono già prenotabili i biglietti Air Italy non solo per i voli dell’estate 2019, ma anche del prossimo inverno, nella stagione Winter IATA 2019/20.