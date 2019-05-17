Air Italy, ecco tutte le rotte da e per Olbia: dopo lunghe trattative tra la Regione Sardegna, Air Italy e Alitalia, la compagnia sardo qatariota torna a volare in continuità territoriale tra l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate. I biglietti sono già in vendita per volare a partire dal prossimo 8 giugno 2019.

Possiamo quindi possiamo offrirvi il quadro completo delle rotte e destinazioni di Air Italy da e per Olbia.

Tutti i voli Air Italy su Olbia:

Ma Air Italy non opera su Olbia solo con le rotte in continuità territoriale, queste sono tutti i voli diretti da e per l’aeroporto di Olbia gestiti da Air Italy:

Olbia – Bergamo (dal 1 luglio 2019)

(dal 1 luglio 2019) Olbia – Bologna (4 giorni la settimana a maggio, giornaliero da giugno 2019)

(4 giorni la settimana a maggio, giornaliero da giugno 2019) Olbia – Milano Malpensa (4 giorni la settimana a maggio, giornaliero da giugno 2019)

(4 giorni la settimana a maggio, giornaliero da giugno 2019) Olbia – Milano Linate (dall’ 8 giugno 2019)

(dall’ 8 giugno 2019) Olbia – Roma Fiumicino (dall’ 8 giugno 2019)

(dall’ 8 giugno 2019) Olbia – Torino (dal 1 giugno 2019)

(dal 1 giugno 2019) Olbia – Verona (dal 1 giugno 2019)

Offerte da Olbia:

Alcune offerte da Olbia:

Milano Malpensa solo andata, a partire da 31 euro

solo andata, a partire da 31 euro Bologna solo andata, a partire da 38 euro (andata e ritorno da 75 euro)

solo andata, a partire da 38 euro (andata e ritorno da 75 euro) New York andata e ritorno, a partire da 495 euro

Alcune offerte per Olbia:

Da Milano Malpensa solo andata, a partire da 37 euro

solo andata, a partire da 37 euro Da Verona solo andata, a partire da 21 euro

Controlla gli orari e i prezzi e prenota:

Particolarmente interessante è la rotta per Milano Malpensa, l’hub internazionale dove si può proseguire sui voli della stessa compagnia aerea fino agli USA (ma anche Maldive, Zanzibar, Tenerife, Mombasa, Il Cairo, Dakar, Accra, Lagos e Sharm el Sheikh).



Ricordo anche che sono già prenotabili i biglietti Air Italy non solo per i voli dell’estate 2019, ma anche del prossimo inverno, nella stagione Winter IATA 2019/20.