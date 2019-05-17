Weekend 17, 18 e 19 maggio 2019: buongiorno ragazzi, eccoci ormai arrivati a metà mese, per un altro fine settimana dal meteo instabile ma dalle temperature miti (20/24 gradi), con una marea di eventi per tutti i gusti, a partire dalla più grande festa di popolo laica della Sardegna: la Cavalcata Sarda a Sassari e i tanti eventi collaterali in cartellone.

I venti occidentali determinano condizioni di generale instabilità sulla Sardegna anche per questo weekend, con diversi sistemi nuvolosi in transito con possibilità di deboli piogge: il venerdì nel pomeriggio e alla sera sulle province nordoccidentali dell’Isola; il sabato specie al mattino sulle province centro-occidentali; la domenica tra l’entroterra e le province occidentali (attendibilità 80/90% per venerdì, 85/80% per sabato e 60/70% e domenica, la fonte è 3BMeteo).

Ales, Lunamatrona, Pabillonis, Pula, Quartu Sant’Elena, Sant’Antioco, Tertenia, Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa, Villaspeciosa, Villanovafranca – Monumenti Aperti 2019 – 18 e 19 maggio 2019

Barumini, Cagliari, Carbonia, La Maddalena, Lunamatrona, Mamoiada, Nuoro, Osini, Pau, Porto Torres, Samugheo, Sassari, Siliqua – Festa e Notte Europea dei Musei in Sardegna – 18 maggio 2019:

Sassari e Cagliari – Elisa concerto in Sardegna – 17 (Sassari – SOLD OUT), 18 e 19 Maggio 2019 (Cagliari, compra il biglietto):

Cagliari – Cagliari say Cheese, la festa del formaggio sardo – in corso, fino al 20 maggio 2019:

Quartu Sant’Elena (Area metropolitana di Cagliari, Poetto) – DeGustibus a Quartu – 18 e 19 maggio 2019:

Quartu Sant’Elena (Area metropolitana di Cagliari, Setar Hotel) – Giocomix a Quartu – 18 e 19 maggio 2019:

Cagliari – Casteddu Tattoo Circus – 17 e 18 maggio 2019

Villa San Pietro (Area metropolitana di Cagliari) – Sapori di Primavera a Villa San Pietro – 19 maggio 2019

Villasor e Nuraminis (Provincia del Sud Sardegna, Basso Campidano) – Festa di Sant’Isidoro a Villasor e Nuraminis – 17, 18 e 19 maggio 2019:

Carbonia (Provincia del Sud Sardegna, Sulcis) – Festa del Patrimonio Carbonia – 18 e 19 maggio 2019:

Villanovafranca (Provincia del Sud Sardegna, Marmilla) – Sagra della Mandorla Villanovafranca – 19 maggio 2019:

Nuragus (Provincia del Sud Sardegna, Sarcidano) – Sagra de is Tallarinus Nuragus – 19 maggio 2019:

Serri (Provincia del Sud Sardegna, Sarcidano) – Fiera di Santa Lucia di Serri – 19 maggio 2019:

Tertenia (Ogliastra) – Primavera nel Cuore della Sardegna Tertenia – 18 e 19 maggio 2019:

Triei (Ogliastra) – Primavera in Ogliastra Triei – 18 e 19 maggio 2019:

Sassari – Cavalcata Sarda – 17, 18 e 19 maggio 2019:

Sassari (Piazza Fiume) – Eat&Buffas Sassari – 17, 18 e 19 maggio 2019:

Sassari (Teatro Verdi) – Nicola Virdis in: Quello che i nerd non dicono – 18 maggio 2019

Porto Cervo (Gallura, Costa Smeralda) – Porto Cervo Wine & Food Festival – 16, 17, 18 e 19 maggio 2019:

Aggius – Cena nel borgo ad Aggius – 18 maggio 2019

Olbia (Gallura) – Giuseppe Garibaldi, 1867: tutte le nazioni sono sorelle – 16, 17, 18 e 19 maggio 2019:

