Manet in mostra a Olbia dal 1° giugno 2019!
Manet in mostra a Olbia dal 1° giugno 2019: proprio così le opere del famoso pittore e incisore ottocentesco francese Éduard Manet (1832-1883) verranno esposte dal prossimo 1° giugno 2019 a Olbia, per una mostra dal titolo “Verba volant cripta Manet – Le incisioni di Manet“, a cura dell’associazione Estetica e Progresso di Villacidro.
La mostra proporrà quindi non i famosi quadri espressionisti dell’artista francese, bensì le incisioni della collezione “The Alfred Strölin Edition” di proprietà della Galleria Ceribelli di Bergamo, costituita da trenta opere che furono stampate postume a Parigi da Alfred Strölin, un importante collezionista e commerciante tedesco, che utilizzò le tavole originali di Manet.
L’importanza delle incisioni di Manet:
Le incisioni di Manet, siamo nella seconda metà dell’ ‘800, conservano l’immediatezza espressiva dell’artista, l’attenzione ai valori della materia, la sintesi delle forme e la verità pittorica degli oggetti. Così si legge nel documento di presentazione della mostra:
La produzione grafica sperimentale e innovativa di Manet è considerata fondamentale nello sviluppo del mezzo di stampa, in particolare l’incisione e la litografia.
Le incisioni di Manet:
Acquistate nel 1905 da Alfred Strölin, per essere tirate in 100 esemplari, le 30 lastre pubblicate nel 1894 da Dumont – che comprendevano le 23 del portfolio curato da Suzanne Manet per Gennevilliers nel 1890 – rappresentano una raccolta esaustiva della produzione dell’artista. In un arco cronologico esteso fra i primi anni sessanta e il 1882, ecco succedersi i fogli più indicativi dei suoi vent’anni di ricerca sul mezzo.
Premio internazionale Marchionni:
In contemporanea sarà allestita una esposizione di 20 artisti selezionati nell’edizione 2019 del “Premio Internazionale Marchionni” che reinterpreteranno, ciascuno secondo i propri canoni estetici, una delle opere esposte.
La mostra su Manet verrà allestita nei locali del Museo archeologico di Olbia (foto sopra) e interesserà i mesi di giugno e luglio 2019.