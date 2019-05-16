Manet in mostra a Olbia dal 1° giugno 2019: proprio così le opere del famoso pittore e incisore ottocentesco francese Éduard Manet (1832-1883) verranno esposte dal prossimo 1° giugno 2019 a Olbia, per una mostra dal titolo “Verba volant cripta Manet – Le incisioni di Manet“, a cura dell’associazione Estetica e Progresso di Villacidro.

La mostra proporrà quindi non i famosi quadri espressionisti dell’artista francese, bensì le incisioni della collezione “The Alfred Strölin Edition” di proprietà della Galleria Ceribelli di Bergamo, costituita da trenta opere che furono stampate postume a Parigi da Alfred Strölin, un importante collezionista e commerciante tedesco, che utilizzò le tavole originali di Manet.

Le incisioni di Manet, siamo nella seconda metà dell’ ‘800, conservano l’immediatezza espressiva dell’artista, l’attenzione ai valori della materia, la sintesi delle forme e la verità pittorica degli oggetti. Così si legge nel documento di presentazione della mostra:

La produzione grafica sperimentale e innovativa di Manet è considerata fondamentale nello sviluppo del mezzo di stampa, in particolare l’incisione e la litografia.