Daniele Puddu 14 Maggio 2019
Volotea, 25 mila voli in Europa a partire da 19 euro: tornano le grandi offerte di Volotea, con ben 25 mila voli a soli 19 euro per viaggiare in Italia e in Europa, una tariffa agevolata purché si prenoti dal 15 al 17 maggio 2019. I posti sono quindi limitati, i prezzi sono a tratta e le tasse incluse.

E adesso, anche se la promozione di cui vi stiamo parlando inizia domani – mercoledì 15 maggio 2019 – vediamo subito i voli in offerta con Volotea sin da adesso da e per la Sardegna:

Voli in offerta da e per Cagliari:

Voli nazionali:

  • Cagliari · Ancona – 19 euro
  • Cagliari · Genova – 19 euro
  • Cagliari · Napoli – 19 euro
  • Cagliari · Pescara – 19 euro
  • Cagliari · Torino – 19 euro
  • Cagliari · Verona – 19 euro

Voli internazionali:

  • Cagliari · Bordeaux (Francia) – 19 euro
  • Cagliari · Lione (Francia) – 19 euro
  • Cagliari · Marsiglia (Francia) – 19 euro
  • Cagliari · Strasburgo (Francia) – 19 euro
  • Cagliari · Tolosa (Francia) – 19 euro
  • Cagliari · Praga (Repubblica Ceca) – 26,72 euro
  • Bordeaux (Francia) · Cagliari – 19 euro
  • Lione (Francia) · Cagliari – 19 euro
  • Marsiglia (Francia) · Cagliari – 19 euro
  • Strasburgo (Francia) · Cagliari – 19 euro
  • Tolosa (Francia) · Cagliari – 19 euro

Voli in offerta da e per Olbia:

Voli nazionali:

  • Olbia · Bari – 19 euro
  • Olbia · Genova – 19 euro
  • Olbia · Milano Bergamo – 19 euro
  • Olbia · Napoli – 19 euro
  • Olbia · Palermo – 19 euro
  • Olbia · Venezia – 19 euro
  • Olbia · Verona – 19 euro

Voli internazionali:

  • Bordeaux (Francia) · Olbia – 19 euro
  • Strasburgo (Francia) · Olbia – 19 euro

Voli in offerta da Alghero:

Voli nazionali:

  • Alghero · Genova – 19 euro
  • Alghero · Venezia – 19 euro
  • Alghero · Verona – 19 euro

Per maggiori info e prenotazioni:

Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.