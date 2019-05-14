Volotea, 25 mila voli in Europa a partire da 19 euro: tornano le grandi offerte di Volotea, con ben 25 mila voli a soli 19 euro per viaggiare in Italia e in Europa, una tariffa agevolata purché si prenoti dal 15 al 17 maggio 2019. I posti sono quindi limitati, i prezzi sono a tratta e le tasse incluse.

E adesso, anche se la promozione di cui vi stiamo parlando inizia domani – mercoledì 15 maggio 2019 – vediamo subito i voli in offerta con Volotea sin da adesso da e per la Sardegna:

Voli in offerta da e per Cagliari:

Voli nazionali:

Cagliari · Ancona – 19 euro

– 19 euro Cagliari · Genova – 19 euro

– 19 euro Cagliari · Napoli – 19 euro

– 19 euro Cagliari · Pescara – 19 euro

– 19 euro Cagliari · Torino – 19 euro

– 19 euro Cagliari · Verona – 19 euro

Voli internazionali:

Cagliari · Bordeaux (Francia) – 19 euro

(Francia) – 19 euro Cagliari · Lione (Francia) – 19 euro

(Francia) – 19 euro Cagliari · Marsiglia (Francia) – 19 euro

(Francia) – 19 euro Cagliari · Strasburgo (Francia) – 19 euro

(Francia) – 19 euro Cagliari · Tolosa (Francia) – 19 euro

(Francia) – 19 euro Cagliari · Praga (Repubblica Ceca) – 26,72 euro

Bordeaux (Francia) · Cagliari – 19 euro

(Francia) · Cagliari – 19 euro Lione (Francia) · Cagliari – 19 euro

(Francia) · Cagliari – 19 euro Marsiglia (Francia) · Cagliari – 19 euro

(Francia) · Cagliari – 19 euro Strasburgo (Francia) · Cagliari – 19 euro

(Francia) · Cagliari – 19 euro Tolosa (Francia) · Cagliari – 19 euro

Voli in offerta da e per Olbia:

Voli nazionali:

Olbia · Bari – 19 euro

– 19 euro Olbia · Genova – 19 euro

– 19 euro Olbia · Milano Bergamo – 19 euro

– 19 euro Olbia · Napoli – 19 euro

– 19 euro Olbia · Palermo – 19 euro

– 19 euro Olbia · Venezia – 19 euro

– 19 euro Olbia · Verona – 19 euro

Voli internazionali:

Bordeaux (Francia) · Olbia – 19 euro

(Francia) · Olbia – 19 euro Strasburgo (Francia) · Olbia – 19 euro

Voli in offerta da Alghero:

Voli nazionali:

Alghero · Genova – 19 euro

– 19 euro Alghero · Venezia – 19 euro

– 19 euro Alghero · Verona – 19 euro

Per maggiori info e prenotazioni :

Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.