Volotea, 25 mila voli in Europa a partire da 19 euro: tornano le grandi offerte di Volotea, con ben 25 mila voli a soli 19 euro per viaggiare in Italia e in Europa, una tariffa agevolata purché si prenoti dal 15 al 17 maggio 2019. I posti sono quindi limitati, i prezzi sono a tratta e le tasse incluse.
E adesso, anche se la promozione di cui vi stiamo parlando inizia domani – mercoledì 15 maggio 2019 – vediamo subito i voli in offerta con Volotea sin da adesso da e per la Sardegna:
Voli in offerta da e per Cagliari:
Voli nazionali:
- Cagliari · Ancona – 19 euro
- Cagliari · Genova – 19 euro
- Cagliari · Napoli – 19 euro
- Cagliari · Pescara – 19 euro
- Cagliari · Torino – 19 euro
- Cagliari · Verona – 19 euro
Voli internazionali:
- Cagliari · Bordeaux (Francia) – 19 euro
- Cagliari · Lione (Francia) – 19 euro
- Cagliari · Marsiglia (Francia) – 19 euro
- Cagliari · Strasburgo (Francia) – 19 euro
- Cagliari · Tolosa (Francia) – 19 euro
- Cagliari · Praga (Repubblica Ceca) – 26,72 euro
- Bordeaux (Francia) · Cagliari – 19 euro
- Lione (Francia) · Cagliari – 19 euro
- Marsiglia (Francia) · Cagliari – 19 euro
- Strasburgo (Francia) · Cagliari – 19 euro
- Tolosa (Francia) · Cagliari – 19 euro
Voli in offerta da e per Olbia:
Voli nazionali:
- Olbia · Bari – 19 euro
- Olbia · Genova – 19 euro
- Olbia · Milano Bergamo – 19 euro
- Olbia · Napoli – 19 euro
- Olbia · Palermo – 19 euro
- Olbia · Venezia – 19 euro
- Olbia · Verona – 19 euro
Voli internazionali:
- Bordeaux (Francia) · Olbia – 19 euro
- Strasburgo (Francia) · Olbia – 19 euro
Voli in offerta da Alghero:
Voli nazionali:
- Alghero · Genova – 19 euro
- Alghero · Venezia – 19 euro
- Alghero · Verona – 19 euro
Per maggiori info e prenotazioni:
Andate sul sito volotea.com, oppure nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.