La manifestazione, che si terrà nella storica cornice della piazza Chiesa, offrirà un viaggio tra i dolci fritti della tradizione sarda con un ricco programma di visite guidate, degustazioni e spettacoli folkloristici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina tipica e delle atmosfere festose.

Torna anche quest’anno “Frituras“, la manifestazione enogastronomica con la quale si va alla scoperta dei fritti di carnevale di una volta: “zipulas” (zippole), “para fritus” (frati fritti), “arubiolus“, “arubiolus” e “cruguxionis de lati” (veri e propri ravioli fritti ripieni di una crema di semola, latte e limone). La degustazione viene ovviamente accompagnata da un bicchiere di vernaccia.

L’appuntamento è per domenica 16 marzo 2025 a Nurachi, piccolo paese dell’oristanese, subito a nord di Cabras.

La manifestazione, che avrà luogo in piazza Chiesa, si svolgerà in più momenti: si inizia in mattinata tra trekking urbano, showcooking e l’imperdibile aperitivo a base di vernaccia e prodotti locali. Di pomeriggio si entra nel vivo, con le degustazioni delle fritture del carnevale.

A pomeriggio inoltrato si continua con musica e balli sardi in piazza.

Programma Frituras, Nurachi:

Domenica, 16 marzo 2025:

Mattino:

dalle ore 10:00 alle 12:00 : Centro storico – Visita guidata nel centro storico con tappe al Museo Peppetto Pau e alla Chiesa di San Giovanni Battista, con aperitivo nelle antiche cantine in mattoni crudi, avvolte dal profumo della Vernaccia e dai sapori locali. Corte del Museo Peppetto Pau – Show cooking con la preparazione dei dolci tipici del carnevale : “Cruguxionis de lati“

dalle ore 11:30 alle 13:00 – Cantine Caddeo e Sardu – Aperitivo in cantina

Pomeriggio:

dalle ore 15:30 in poi – Piazza Chiesa – Frituras: le fritture tradizionali protagoniste della festa.

dalle ore 16:00/16:30 – Piazza Chiesa – Intrattenimento musicale con il gruppo folkloristico Fantasias de Ballos

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare la pagina Facebook della pro loco di Nurachi.

Dove si trova e come arrivare a Nurachi:

