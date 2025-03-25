Dopo il record di 15.000 visitatori dello scorso anno, il festival torna il 29 e 30 marzo 2025 con un un’edizione senza precedenti tra fumetti, videogiochi, manga, doppiatori, star del gaming e attività interattive che celebrano ogni angolo della pop culture

Preparati perché il Giocomix 2025 si preannuncia un evento da non perdere, un vero e proprio concentrato di tutto ciò che amiamo! Dopo aver polverizzato il tetto dei 15.000 visitatori l’anno scorso, questo festival è pronto a invadere letteralmente la Fiera di Cagliari, il 29 e 30 marzo 2025 , espandendosi su ben sette padiglioni!

Lo so cosa stai pensando… micidiale. E lo è davvero: un vero e proprio universo parallelo dove fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, manga, action figures e gadget di ogni tipo prendono vita, il tutto condito da un’atmosfera di festa e condivisione che solo noi appassionati sappiamo creare.

Sarà una full immersion nella cultura pop a 360 gradi, un’occasione imperdibile per nerdare alla grande e scoprire nuove passioni.

Un programma ricchissimo con novità esplosive

Giocomix 2025 non si limiterà ad essere una “semplice” fiera, ma un vero e proprio festival interattivo. Preparati a workshop creativi, panel con esperti del settore, incontri ravvicinati con artisti, tornei infuocati, contest di ogni genere e performance artistiche che ti lasceranno a bocca aperta.

Avrai a disposizione aree ludiche gigantesche dedicate sia ai classici giochi da tavolo che alle ultime novità videoludiche, passando per il retrogaming e la realtà virtuale. Da non perdere l’area Nintendo a cura di Poké Millennium con tantissime attività, laboratori e tornei dedicati al mondo della grande N.

L’ Artist Alley sarà ancora più grande, dando spazio a tantissimi giovani talenti del fumetto e dell’illustrazione, mentre l’area D-Gaming Arena ospiterà tornei di titoli come League of Legends e Fortnite, con la partecipazione di ospiti speciali dal mondo del gaming.

Inoltre, Giocomix è una grande festa a colori, ricca di costumi e performance che catapulteranno

il pubblico in mondi fantastici. Per le gare cosplay e kpop.

E per chi ama mettersi in gioco in prima persona, ci saranno laboratori di modellismo e aree costruzioni per liberare la creatività!

Ospiti stellari e incontri indimenticabili del (terzo?) tipo

Ma il vero fiore all’occhiello del Giocomix sono gli ospiti! Quest’anno preparati ad accogliere leggende del calibro di Bartosz Sztybor, mente creativa dietro i fumetti di The Witcher e Cyberpunk 2077 e produttore della serie animata Cyberpunk: Edgerunners!

Direttamente dal Giappone arriverà la Sensei Yoshiko Watanabe, che ha collaborato con il mitico Osamu Tezuka ad anime come Astroboy e Kimba! E per i videogiocatori, la voce incantevole di Ilona Ivanova, vocalist di Baldur’s Gate III, sarà presente per la prima volta a Cagliari.

Non mancheranno star del doppiaggio come David Chevalier (voce italiana di Tom Hiddleston) e l’iconico Pietro Ubaldi.

Un vero dream team di artisti del fumetto, del gaming e dell’animazione ti aspetta per rendere questa edizione del Giocomix un evento assolutamente indimenticabile!

Programma Giocomix 2025:

Il programma completo è talmente vasto che sarebbe stato troppo difficile ridurlo in poche righe tra queste pagine. E allora facciamo una cosa più unica che rara, vi invitiamo a scoprirlo direttamente sul sito web ufficiale di Giocomix. Tanta stima per gli organizzatori.

Biglietti:

I biglietti costano 11 euro a persona e si possono acquistare presso la biglietteria della fiera con ingresso da viale Diaz, oppure in prevendita online. L’abbonamento alla due giorni viene 20 euro a testa. Gratuito dai 0 agli 8 anni e per i disabili.

Biglietti, orari, food e regole base:

Per qualsiasi dubbio o domanda chiedete pure agli organizzatori sui loro canali social.

Orari : l’ingresso per raggiungere i padiglioni del Giocomix è quello di Viale Diaz della Fiera di Cagliari , dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con orario continuato.

Biglietti: La biglietteria della fiera apre alle ore 9:30 e chiude alle ore 19:30.

Non si può entrare uscire dalla Fiera: il biglietto questo non potrà essere più utilizzato, pertanto l'uscita dal quartiere fieristico costituisce anche la perdita della validità del titolo d'ingresso.

I cani possono entrare? Gli animali di piccola e media taglia sono i benvenuti al festival, purché al guinzaglio e debitamente ed educatamente accuditi dal proprietario (portatevi la museruola da utilizzare alla bisogna).

Gli animali di piccola e media taglia sono i benvenuti al festival, purché al guinzaglio e debitamente ed educatamente accuditi dal proprietario (portatevi la museruola da utilizzare alla bisogna). Rimborsi : i biglietti giornalieri non sono in nessun caso rimborsabili .

Controlli: all'ingresso sarà necessario presentare il biglietto acquistato agli addetti preposti al controllo che provvederanno a vidimarlo. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione o all'uscita. Per le armi giocattolo, leggere il regolamento.

Cibo: all'interno della Fiera troverai tantissimi punti ristoro dove poter mangiare, ma è comunque possibile portare da casa bevande (non alcoliche) e generi alimentari all'interno del festival, purché si presentino in contenitori di plastica (no lattine o bottiglie di vetro). È possibile introdurre borracce metalliche all'interno del festival, ma gli addetti alla sicurezza potrebbero chiedervi di esaminarne il contenuto, che a loro discrezione potranno impedire l'introduzione di eventuali cibi o bevande, se ritenuti nocivi.

Divieto di fumare: è vietato fumare all'interno di qualsiasi padiglione del festival.

Dove dormire a Cagliari:

Cagliari è una grande città con migliaia di posti letto a disposizione, anche se siamo sotto evento sarà comunque abbastanza facile trovare camere libere, è comunque meglio che prenotare subito.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di seguire sia la pagina Facebook del Giocomix che quella Instagram, che il sito ufficiale della manifestazione.

Dove si trova la fiera di Cagliari:

