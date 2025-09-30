“Fuori subito”: ultim’ora Grande Fratello, bufera immediata | Già richiesta la prima espulsione

Il Grande Fratello 2025 è appena iniziato, ma è già stata richiesta la prima espulsione: la prima puntata parte con la polemica.

La 25esima edizione del Grande Fratello è partita lunedì 29 settembre. Simona Ventura, per la prima volta al timone del reality show di Canale 5, ha deciso di rivedere il format, ispirandosi alle prime – gloriosissime – edizioni.

Dopo anni durante i quali il Gf aveva deciso di ospitare nella casa vip, influencer o personaggi dello sport, si ritorna finalmente a volti sconosciuti, persone prese direttamente dalla strada, gente comune.

La prima puntata di questa edizione del programma è stata accolta con fervore ed entusiasmo da parte dei telespettatori, ma c’è chi ha già chiesto un’espulsione.

L’atteggiamento di uno dei concorrenti non è stato affatto apprezzato e per lui sono in arrivo giorni difficili: quanto accaduto ha scatenato la polemica e, chissà, che non venga già ripreso dagli autori.

Grande Fratello, l’edizione di Simona Ventura

Simona Ventura ha aperto la 25esima edizione del Grande Fratello come solo lei sa fare. Già al timone di reality show importanti come L’Isola dei famosi, la conduttrice ha dimostrato di avere ancora grande talento davanti alle telecamere: spigliata, ironica quando necessario, diretta e immediata, SuperSimo ha convinto tutti fin dal saluto al pubblico da casa in apertura di puntata.

Per questa stagione del GF, la Ventura ha deciso di rifarsi alle primissime edizioni, scegliendo di portare nella casa di Cinecittà solo volti sconosciuti (o quasi). Niente più influencer, youtuber, personaggi del gossip, ma gente comune con una vita ed esperienze tutte da raccontare. Nonostante questa scelta sia stata accolta con favore da parte del pubblico, qualcuno però ha già sollevato la polemica: il suo ingresso dalla porta rossa non è stato gradito e c’è già chi grida all’espulsione immediata.

GF, chiesta la prima espulsione

Una delle prime concorrenti entrate in casa è Donatella. Originaria di Bari, 46 anni, sposata da 31 e madre di un ragazzo ormai adulto, ha suscitato immediatamente l’ilarità del pubblico da casa e di Simona Ventura. La conduttrice ha anticipato che la sua è una “storia di riscatto” che verrà raccontata nelle prossime puntate, ma una fetta di telespettatori non ha affatto gradito il suo ingresso al Grande Fratello.

La tendenza di Donatella ad esprimersi nel dialetto tipico di Bari ha scatenato la polemica di un utente del web che, indispettito e infastidito, ha commentato su X: “Se parla pugliese per tutto il tempo non solo stuferà i compagni della casa ma anche noi telespettatori !! Sta facendo passare i Pugliesi per gente che non hanno cervello ?!! Scusate ! Secondo me fuori subito...”. In pochi, però, si sono dimostrati d’accordo.