“Statali, l’aumento ve lo siete meritati” | +147€ in busta paga al mese: ecco a partire da quale data

Importanti aggiornamenti per quanto riguarda gli statali, aumento in arrivo: ben 147 euro in più sulla busta paga

Nell’ultimo periodo si ritorna a parlare, anche in maniera abbastanza insistente, di molti argomenti come: contratti, rinnovi, stipendi del settore pubblico. Un tema che, ovviamente, scatena delle polemiche non di poco.

Da una parte ci sono le amministrazioni che sottolineano la necessità di riconoscere l’impegno dei lavoratori statali, mentre le opposizioni avvertono sui costi e sulle sostenibilità.

Ovviamente ci riferiamo alla busta paga. Soprattutto nel caso in cui si parla di “aumenti meritati”, “equità” e “giusti riconoscimento”. C’è chi afferma che gli stessi potrebbero arrivare in poco tempo e altri che, invece, affermano che bisogna attendere.

Insomma, un argomento che viene affrontati nei gruppi di lavoro. In ogni caso, però, si parla di un aumento per i dipendenti pubblici di ben 147 euro in più al mese. Con tanto di data da segnare, in rosso, sul calendario.

Aumento per gli statali, 147 € in più sulla busta paga: ecco a partire da quando

Secondo quanto annunciato dal sito “Orizzonte Scuola” è stata approvata dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento la delibera che introduce aumenti retributivi per il personale scolastico, a partire dal triennio 2025-2027. Per i docenti, personale ATA e quello educativo l’incremento medio stimato è del 6%. Vale a dire 147 euro lordi al mese, per i non dirigenti.

L’aumento, in questo caso, non è assolutamente retroattivo. Lo stesso entrato già in vigore, ma dal 1° gennaio di quest’anno. Le novità non sono affatto finite qui visto che viene previsto pure il riconoscimento degli arretrati relativi ai mesi precedenti. Con tanto di erogazione nei mesi successivi.

Aumento per gli statali, importanti novità in arrivo: le ultime

Una misura che coinvolge circa 38.000 dipendenti pubblici del settore scolastico nella provincia. L’impegno finanziario aggiuntivo è stimato in oltre 100 milioni di euro all’anno. Una delibera che è stata resa possibile, solo ed esclusivamente, grazie all’approvazione di atti di bilancio. Senza dimenticare, inoltre, l’autorizzazione ad Apran per la firma definitiva degli accordi.

In questo modo si va a completare un iter politico e amministrativo iniziato con la firma sindacale del 15 settembre. In merito a questa scelta le autorità locali hanno fatto sapere che si tratta di un vero e proprio riconoscimento nei confronti del lavoro quotidiano che si verifica nelle scuole. Stiamo parlando di: responsabilità, impegno e e formazione.