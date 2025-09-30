Ultim’ora, le visite cardiologiche diventano gratis | Questi ospedali hanno già accettato: in Italia è un giorno di festa

Le visite cardiologiche non si pagano più. Non è un racconto di fantascienza, ma un’opzione concreta. Bisogna sbrigarsi e mettersi in coda

Prevenire l’infarto e le malattie cardiovascolari in generale non costa più un solo euro. Non è un sogno, ma una realtà quanto mai concreta: è opportuno avvertire che non sarà per sempre, ma intanto chi vuole farsi visitare ha la possibilità di farlo gratuitamente.

Non è una legge e né un provvedimento a tempo del Ministero della Salute, ma si tratta di una lodevole e magnifica iniziativa presa da una nota Fondazione che si occupa di fornire ogni strumento possibile di prevenzione a migliaia di cittadini.

Non tutti sono a conoscenza del fatto che lunedì prossimo 29 settembre si celebrerà la Giornata Mondiale del Cuore e che in tale circostanza la Fondazione Onda ETS (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere) lancerà la quinta edizione dell’Open Week dedicato alla prevenzione cardiovascolare.

Dal 26 settembre al 2 ottobre una vasta rete di ospedali italiani con il “Bollino Rosa” offrirà servizi e iniziative del tutto gratuite, mettendo in primo piano la salute del cuore delle donne e non solo. Si tratta di un’occasione imperdibile per sottoporsi a controlli mirati e ricevere informazioni preziose.

La prevenzione e la diagnosi precoce allungano la nostra vita

L’iniziativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cardiovascolari, che rappresentano ancora la prima causa di morte in Italia. Gli ospedali aderenti, riconoscibili per il Bollino Rosa che indica l’attenzione alla salute femminile, hanno preparato un ricco programma di eventi.

Durante l’Open Week sarà possibile accedere a una serie di servizi completamente gratuiti, pensati per un check-up completo del cuore. Le iniziative includono visite cardiologiche ed esami diagnostici come ecocardiogrammi e elettrocardiogrammi, che permettono di individuare tempestivamente eventuali anomalie. L’offerta si estende anche a colloqui informativi con specialisti del settore che saranno a disposizione per rispondere a dubbi e fornire consigli personalizzati.

Un focus su patologie specifiche e prevenzione

La settimana di eventi non si limiterà a un controllo generico ma si concentrerà su patologie specifiche. Saranno affrontati temi cruciali come l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco, e le patologie valvolari, carotidee e venose. Attraverso info point dedicati e la distribuzione di materiale informativo, i cittadini avranno l’opportunità di comprendere meglio i fattori di rischio, i sintomi da non sottovalutare e le buone pratiche per mantenere il cuore in salute.

L’iniziativa della Fondazione Onda ETS è un promemoria essenziale sul fatto che la salute cardiovascolare non è solo una questione di diagnosi, ma di stili di vita. La prevenzione, che passa per un’alimentazione corretta, attività fisica regolare e l’astensione dal fumo, è l’arma più efficace per combattere queste malattie. L’Open Week offre a tutti la possibilità di fare un passo importante in questa direzione.