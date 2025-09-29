Siete seri o state scherzando? Da Eurospin sono impazziti: forni a soli 39€ | Vai al negozio e te li tirano appresso

Svendita totale da Eurospin: ora non compri più solo generi alimentari a prezzi stracciati, ma anche elettrodomestici: questo costa solo 39€.

Eurospin si è classificato come il supermercato più conveniente su tutto il territorio italiano secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, e quest’offerta pazzesca ne è la conferma.

Il discount con il maggior numero di clienti in Italia, non si limita solo ad offrire generi alimentari e beni di prima necessità a prezzi piccolissimi, ma anche elettrodomestici altamente efficienti.

Chiunque abbia bisogno di comprare un nuovo forno o voglia aggiungerne un altro in cucina, non può che approfittare di questa offerta: da Eurospin lo prendi a meno di 50 euro.

Per i grandi appassionati di cucina, per chi non rinuncia ad un buon piatto cotto al forno o per chi ha sempre bisogno di riscaldare qualcosa velocemente, questo è l’elettrodomestico giusto.

L’offerta pazzesca di Eurospin

Sin dal suo arrivo sul territorio italiano, Eurospin ha dimostrato di voler accontentare i clienti offrendo prodotti di ottima qualità a prezzi super convenienti. Inizialmente incentrato solo su generi alimentari e beni di prima necessità, ha poi voluto ampliare la sua offerta proponendo tessile, abbigliamento, cosmetici, prodotti per la casa ed elettrodomestici.

L’offerta che ha lasciato tutti di stucco riguarda proprio la vendita di un forno che sta creando la ressa in tutti i punti vendita Eurospin presenti in Italia. Chi ha già avuto bisogno di cambiare il proprio forno perché rotto o difettoso, sa bene che questo strumento viene solitamente venduto nei negozi di elettronica a prezzi molto più elevati: si va da poche centinaia di euro fino a 500/600 euro per i modelli più innovativi. Ma da Eurospin si ha la possibilità di acquistare un articolo unico a meno di 50 euro.

Forno a meno di 50 euro da Eurospin

Il forno che Eurospin ha lanciato in offerta a soli 39,99 euro è un modello vintage di Ariete. Realizzato in beige, colore che si abbina facilmente a qualunque tipo di ambiente, il forno vintage ha una capacità di 10 litri ed è dotato di timer impostabile fino a 60 minuti, temperatura regolabile fino a 230°C, con griglia in acciaio inox e vassoio in alluminio.

Il prodotto, che è possibile acquistare da Eurospin ad un prezzo piccolissimo, è solitamente venduto da altri competitor a prezzi molto più elevati. Chiunque sia venuto a conoscenza dell’offerta, ha già deciso di farne scorta grazie alla possibilità di acquisto online. Se ci si trova troppo lontani da un punto vendita Eurospin, dunque, si può ugualmente approfittare della promozione: la consegna a casa prevede un sovrapprezzo di 4,99 euro.