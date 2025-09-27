Cristina Scuccia, sai che faceva prima di diventare suora? Nessuno poteva immaginarlo: la verità è venuta a galla

Ti sei mai domandato che lavoro facesse Cristina Scuccia prima di diventare suora? Non te lo aspetteresti mai.

Cristina Scuccia, ossia l’ex Suor Cristina, è un volto amatissimo dal pubblico italiano, capace di incantare milioni di telespettatori con la sua voce. Oggi non è più una suora, lo ha annunciato da tempo, ma la sua vita resta comunque sotto i riflettori. La verità sul suo passato, però, ha lasciato tutti senza parole..

Che lavoro faceva Cristina prima di intraprendere la carriera della musica e della televisione? Adesso te lo sveliamo noi.

In molti si ricorderanno di Suor Cristina che nel 2014 vinse The Voice Italy, in squadra con il rapper J-ax. Da quel momento in poi è cominciata la sua carriera internazionale, con ospitate televisive in America, un contratto Universal Music e persino incontri con Papa Francesco.

Eppure, prima ancora di indossare l’abito religioso, Cristina faceva un lavoro completamente diverso e inimmaginabile.

La decisione di lasciare il mondo della chiesa

Nonostante il successo, Cristina ha confessato di aver vissuto un momento di crisi personale, soprattutto durante il periodo della pandemia. Guardarsi dentro l’ha portata poi ad una scelta radicale: lasciare la vita consacrata. Attualmente l’ex volto di The Voice vive in Spagna e lavora come cameriera, ma non ha comunque abbandonato la musica. Recentemente ha infatti presentato a Verissimo il suo nuovo brano ‘La Felicità è una Direzione‘.

Negli anni prima di conoscere i riflettori, Cristina faceva ben due lavori per arrotondare e, inutile dirlo, la scoperta ha sorpreso tutti quanti.

Il lavoro che faceva in passato l’ex suora

Prima di diventare suora, Cristina Scuccia lavorava in una pizzeria e faceva la promoter all’interno dei centri commerciali. In quegli anni, parallelamente, si esibiva anche come cantante in matrimoni, piano-bar e serate karaoke, coltivando già la sua passione per la musica. Come riportato da Mediasetinfinity.mediaset.it, la donna ha dunque deciso di abbandonare la sua vocazione e allontanarsi momentaneamente dai riflettori, ma la sua storia rimane comunque un esempio per tutti quanti e ci dimostra come, delle volte, non sia necessario che questi due mondi stiano lontani l’uno dall’altro. “Non è stato il successo a mettere in crisi la mia vocazione, ma la mia crescita personale non trovava più spazio dentro l’abito” ha spiegato Cristina durante una sua recente intervista.

Insomma, oggi la donna racconta con serenità il suo percorso, fatto di alti e bassi ma comunque estremamente autentico, profondo e speciale!