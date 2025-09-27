ALLARME ROSSO ALCOL | Ultim’ora, stai alla larga da questo negozio: due morti in 24 ore

Attenzione a quali alcolici assumi in queste ore. Se acquisti da questo negozio potresti rischiare anche tu la vita.

In queste ore, una notizia shock ha allarmato tutto il mondo e ha acceso i riflettori sul tema della sicurezza alimentare. Una giovane coppia è stata trovata senza vita e il caso è finito su tutte le prime pagine dei giornali. Il motivo? L’assunzione di un determinato alcolico, amato da tutti quanti e consumato abitualmente.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto in questi giorni e perché non si sta parlando praticamente d’altro.

Purtroppo si sa, quando si decide di bere alcolici è sempre bene prestare la massima attenzione. Queste bevande, infatti, possono compromettere la lucidità delle persone e diventare causa di incidenti stradali, sbornie e pericoli di vario genere. Questa volta però, non sono stati dei bicchieri di troppo a causare il decesso di due persone, ma delle sostanze nocive presenti all’interno di un alcolico.

La notizia ha spaventato tutti quanti e, prima che siano registrate altre vittime, è scattato un allarme mondiale.

Il caso dei due giovani deceduti in queste ore

Due giovani sono stati trovati senza vita dopo una serata apparentemente normale, in cui avevano consumato un bicchiere di liquore al limone. Greta Marie Ottesen (33 anni) e Arno Els Quinton (36 anni) avevano deciso di trascorrere le feste in Vietnam, in un resort da sogno. Ma dietro ad un semplice brindisi, si è nascosto un vero e proprio dramma. All’interno del limoncello, secondo le indagini, era presente infatti del metanolo, una sostanza altamente tossica e letale.

La bottiglia era stata acquistata come regalo dai genitori della ragazza, ignari di tutto quello che sarebbe accaduto dopo poche ore. Ma cosa ha scoperto in seguito la polizia locale?

Il riscontro ottenuto dalle indagini della polizia

La giovane coppia, poche ore dopo, ha cominciato ad avvertire degli strani sintomi: vista annebbiata, macchie nere davanti agli occhi e un forte senso di stordimento. Come riportato da Virgilio.it, la polizia vietnamita ha successivamente fermato un uomo di 45 anni, Le Tan Gia, nonché il barista accusato di aver prodotto artigianalmente il limoncello in questione (con al suo interno alcol medicale al 70%, adatto unicamente alla disinfestazione). Le analisi hanno poi confermato la presenza di metanolo il quale, anche in poche dosi, può provocare cecità, danni cerebrali irreversibili e, nei casi più gravi, la morte.

Insomma, il caso di Greta e Arno ha acceso i riflettori sull’allarme legato agli alcolici prodotti artigianalmente. Una lezione amara, ma chiara, che dovrebbe insegnarci sempre a prestare attenzione a quello che si beve.