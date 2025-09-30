Ufficiale, Amazon annuncia la CHIUSURA immediata | Fulmine a ciel sereno: dopo tanti anni arriva l’addio

Arriva anche l’ufficialità, annunciata la chiusura immediata: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Una di quelle notizie che, ovviamente, nessuno mai si sarebbe mai aspettato. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando il protagonista in questione è uno dei colossi mondiali più importanti al mondo come Amazon.

Un notevole passo indietro da parte del gigante internazionale. La notizia, nel giro di pochissimo tempo, ha immediatamente fatto il giro della rete e dei social network. Anche perché non si sta parlando d’altro se non di questo.

Anche se, a dire il vero, le voci stavano iniziando a circolare già da diversi giorni. Anche se di conferme ufficiali non erano arrivate. Almeno sino ad ora quando è stato emanato il comunicato.

C’è chi parla di chiusura totale e chi, invece, solamente dell’abbassamento delle serrande di alcuni store. Nella seconda parte faremo il punto della situazione.

Amazon, adesso arriva la conferma ufficiale: tutto quello che serve sapere

Con una nota ufficiale Amazon ha fatto sapere che è pronta a chiudere tutti i suoi supermercato Amazon Fresh. Una notizia che ha gelato, nel vero senso della parola, il Regno Unito. Tutti i 19 negozi, infatti, sono stati chiusi con tanto di lucchetto. Il motivo è stato annunciato con un comunicato. A quanto pare, dopo una attenta valutazione delle operazioni, i vertici alti hanno ritenuto che le opportunità di crescita maggiori risiedano solo ed esclusivamente nel settore online.

In particolar modo per quanto riguarda la consegna di generi alimentari (prodotti freschi) piuttosto che nel mantenimento di strutture fisiche. Insomma, non proprio una buona notizia per il personale coinvolto. La situazione per loro, infatti, è tutt’altro che semplice. Per il semplice motivo che, in merito a questa decisione, si parla di almeno 250 posti di lavoro a rischio.

Amazon, la notizia era nell’aria: oramai non si può più tornare indietro

L’azienda, allo stesso tempo, ha fatto sapere che verranno avviate delle consultazioni per quanto riguarda i dipendenti interessati. Segno del fatto che dovranno riavere, in un tempo breve, il loro lavoro. Ovviamente laddove fosse possibile, ma con altri ruoli all’interno di Amazon.

Non ci saranno novità solamente dal punto di vista della chiusura fisica, ma anche per quanto riguarda la direzione strategica. L’obiettivo di Amazon, infatti, è quello di andare a potenziare la spesa online. In che modo? Offrendo la stessa-day delivery per alimentari freschi. Il cambiamento sarà graduale, ma importante.