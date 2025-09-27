Ultim’ora, addio Buoni Pasto | Hanno deciso di cancellarli per sempre: per migliaia di famiglie erano fondamentali

L’ultimo aggiornamento non farà di certo piacere a tutti: addio ai buoni pasto. Migliaia di famiglia non potranno usufruirne

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora poco ci manca. Fatto sta, però, che gli ultimia aggiornamenti riguardanti i buoni pasto non faranno, di certo, felici migliaia di famiglie e lavoratori italiani. Una di quelle notizie che rischia, seriamente, di cambiare la quotidianità di tutti quelli che, fino a poco fa, ne usufruivano.

Nessuno, infatti, si sarebbe aspettato una svolta così netta e decisa. A farne le spese sarà una misura che, negli ultimi anni, si era consolidata come strumento di supporto concreto. In particolar modo per coloro che hanno redditi medio-bassi.

No, non si tratta affatto di un semplice taglio (come più di qualcuno ha ammesso). Si tratta di una eliminazione, senza compromessi, totale. Inutile ribadire che questo tipo di notizia ha generato, nelle ultime ore, una serie di polemiche non indifferenti.

Soprattutto da parte di una categoria di lavoratori che, con il trascorrere dei giorni, non si sente affatto tutelata. Nella seconda parte scopriremo cosa è stato deciso e, soprattutto, per chi.

Addio ai buoni pasto, questa volta non potrai più utilizzarli: è ufficiale

La vicenda dei buoni pasto, a dire il vero, riguarda il settore pubblico. In particolar modo quello della scuola. Dopo le trattative riguardanti il rinnovo del contratto è emerso un altro problema: ovvero che il personale docente continuerà a rimanere escluso di questo beneficio. Insomma, non proprio una fantastica notizia. La conferma, infatti, ha parecchio deluso lavoratori e sindacati. Soprattutto perché si era parlato di una possibile speranza di estensione. Non accadrà nulla del genere.

Niente da fare per l’emendamento proposto in Senato. Lo stesso che, appunto, proponeva l’introduzione dei buoni pasto sia per docenti che per il personale ATA. Una richiesta che è stata bocciata. In una nota l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale) ci ha tenuto a precisare che se il benefit fosse stato introdotto riguarderebbe, solo ed esclusivamente, i dirigenti e il personale ATA. In questo modo, ad essere esclusi, sarebbero gli insegnanti.

Richiesta bocciata, svelato il motivo

Il motivo di questa decisione è facilmente intuibile: l’orario di lavoro dei docenti non rientrerebbe nei requisiti previsti per l’erogazione. Una decisione che, ovviamente, non ha per nulla trovato d’accordo i sindacati che hanno espresso forte contrarietà.

Un problema, assolutamente non da poco, per le famiglie visto che si tratta di un macigno duro da digerire. Anche perché i buoni pasto rappresentano, tutt’ora, un aiuto non indifferente per cercare di limitare le spese nel quotidiano.