È la città più ricca d’Italia: chi vive qui ha tanti zeri sul conto | Ecco in che regione si trova

L’Italia ha due facce: da un lato c’è chi stenta ad arrivare a fine mese e dall’altro chi ha un conto da capogiro. Qui vivono i più ricchi.

L’Italia è un Paese senza mezze misure: o si vive da nababbi, o si stenta ad arrivare a fine mese. E, sebbene quest’ultima condizioni continui a riguardare una fetta sempre più ampia di popolazione, ce n’è una più piccola che non ha alcun problema economico.

Secondo alcune indagini effettuate sulle dichiarazioni dei redditi di alcuni cittadini, è stato stabilito quale sia la città più ricca di tutto il Paese, quella in cui vivono i veri milionari.

Non si tratta delle solite città metropolitane come Milano o Roma, ma di una cittadina molto più piccola, solitamente presa in considerazione come meta turistica estiva.

Ebbene, proprio qui si nascondono i veri ricchi: il loro reddito è a tantissimi zeri e loro vivono da veri nababbi, tra lusso, yacht, ville con piscine e lavori stra-pagati.

Dove vivono i veri ricchi

La ricchezza può essere considerata un concetto astratto, ma quando si avviano degli studi sulle popolazioni o le città economicamente più avvantaggiate, si prendono in considerazione alcuni aspetti precisi. La ricchezza viene solitamente stabilita dalla somma del valore dei beni materiali e immateriali che una persona o un’entità possiede e che possono essere scambiati per moneta o altri beni.

Quando si analizza la ricchezza di una determinata città, si fa sempre riferimento alle dichiarazioni dei redditi dei cittadini residenti. Dando uno sguardo al panorama mondiale, le città dove vivono i più ricchi sono New York, che ospita il maggior numero di milionari e miliardari, la Bay Area (San Francisco), Londra, Singapore, e varie città in Cina come Hong Kong, Pechino e Shanghai. E l’Italia? Il nostro Paese nasconde un piccolo borgo: ed è proprio qui che vivono i veri ricchi.

Qual è la città più ricca d’Italia

Questa cittadina ha dichiarato un reddito medio lordo per abitante di circa 94.505 euro nel 2023: un dato che evidenzia come la popolazione residente guadagni molto di più rispetto a al reddito medio lordo della Penisola, che si aggira intorno ai 30mila euro. La città più ricca d’Italia è, dunque, Portofino: la ricchezza del borgo ligure è legata al turismo di lusso, alla presenza di yacht esclusivi, ville affacciate sul mare e a una clientela facoltosa.

Nella classifica delle città italiane più ricche, Portofino ha superato anche altre località come Lajatico (PI) e Basiglio (MI), che seguono con redditi medi significativamente più bassi.