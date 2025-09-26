Bonus, il 20 ottobre controlla il conto corrente | Arriva un assegno dall’Inps: non lo sapeva praticamente nessuno

L’arrivo dell’autunno coincide con l’erogazione da parte dell’Inps di alcuni assegni di sostegno a determinate categorie di cittadini

L’avvento della stagione autunnale segna il ritorno di un appuntamento cruciale per milioni di italiani: i pagamenti targati INPS di ottobre 2025. Pensionati, famiglie e lavoratori in attesa di sostegni economici attendono con ansia l’accredito delle prestazioni.

È fondamentale sapere che le date di pagamento non sono uniformi, ma variano a seconda della tipologia di sussidio e in alcuni casi della modalità di riscossione. Una pianificazione attenta è a dir poco essenziale per non incorrere in attese inaspettate.

La distinzione più importante riguarda il pagamento delle pensioni. Per tutti i titolari e i possessori di un normale conto bancario o postale il pagamento avviene il primo giorno bancabile del mese.

Se ad esempio l’1 ottobre dovesse cadere in un giorno festivo l’accredito slitterà al primo giorno lavorativo successivo. Questa regola vale per tutti, dai pensionati INPS fino ai percettori di assegni sociali.

L’assegno firmato dall’INPS è in arrivo, fatevi trovare pronti

Per coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali il calendario è diverso. Le Poste Italiane hanno da tempo adottato un sistema di scaglionamento dei pagamenti, basato sulla lettera iniziale del cognome del beneficiario.

Questo metodo è stato introdotto per evitare assembramenti e garantire la sicurezza, soprattutto nelle piccole comunità. È importante consultare il calendario ufficiale affisso all’esterno degli uffici postali per conoscere il giorno esatto del proprio turno di riscossione.

Attenzione alle scadenze, non bisogna farsele sfuggire

Oltre alle pensioni però il mese di ottobre 2025 porta con sé anche il pagamento dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico. In base a quanto riportato dal portale traderlink.it le date dell’erogazione degli assegni sono due, distinte e separate. La prima riguarda tutti coloro che già ne beneficiano e va dal 20 al 21 ottobre, i giorni in cui arriveranno i pagamenti delle seconde rate.

La seconda ‘ondata’ di pagamenti concerne invece i cosiddetti nuovi percettori o chi ha segnalato variazioni reddituali e familiari. In questo caso l’accredito dell’Assegno Unico è previsto entro il 27 ottobre, con possibili ed eventuali slittamenti di pochi giorni. Infine anche altre prestazioni come la Naspi e la Dis-Coll, seguono tempistiche specifiche. L’accredito avviene generalmente entro la metà del mese, ma è sempre consigliabile controllare il proprio fascicolo previdenziale online sul sito dell’INPS per avere la certezza della data.