“Aggiungiamo il 30 febbraio”: annuncio ufficiale, diventerà un mese come tutti gli altri | Ecco a partire da quale anno

“Aggiungiamo il 30 febbraio”, l’annuncio è ufficiale e non passa affatto inosservato: tutto quello che serve sapere

Se non si tratta di una clamorosa novità allora poco ci manca. Sui social network, infatti, non si sta parlando d’altro se non di una nuova ed importante possibilità che potrebbe vedere come protagonista il nostro amato calendario.

Vale a dire l’aggiunta di una nuova data a tutti sconosciuta. Stiamo parlando, appunto, del 30 febbraio. Per il piacere un po’ di tutti. Proprio come la maggior parte degli altri mesi. Si tratterebbe, senza ombra di dubbio, di un cambiamento storico rispetto al calendario che tutti conosciamo.

Una ipotesi che potrebbe entrare in vigore a partire da un anno ben preciso. Il tutto con un solo scopo: quello di semplificare il conteggio dei giorni. Insomma, una vera e propria rivoluzione che non si vedeva da molto tempo.

Inutile ribadire che l’annuncio ha generato una ondata di reazioni non indifferenti: c’è chi è d’accordo e chi, invece, ha mostrato il proprio dissenso. Non si sono fatte attendere le discussioni online. Nella seconda parte le novità di questo “cambiamento”.

30 febbraio, l’annuncio fa discutere: tutto quello che serve sapere

In realtà bisogna spegnere gli entusiasmi e, di conseguenza, rivelare che non si tratta affatto di un comunicato ufficiale. Bensì di una richiesta ironica da parte di un utente che, su ‘X’, ha pubblicato un tweet che ha fatto molto discutere ed a tratti sorridere. Segno del fatto che non esiste alcun tipo di piano ufficiale per modificare il calendario.

Questo il tweet in questione che ha fatto parecchio discutere: “#Gennaio è il mese più ‘lungo’, #Febbraio quello più corto. Se il mondo fosse razionale, si farebbe #Gennaio di 30 giorni e #Febbraio di 29 (30 il bisestile). Ma non sarebbe meglio? Si o No?“. Con tanto di sondaggio che è arrivato al 100%.

“Aggiungiamo il 30 febbraio”, ma la verità è un’altra

Nessuna “aggiunta” del 30 febbraio sul calendario quindi. Si è trattata, senza ombra di dubbio, di una osservazione brillante e sarcastica. Il tutto ha scatenato una reazione virale non indifferente.

Un gioco che, in parte, è stato preso sul serio da alcuni utenti. Fino a quando non si è trasformata in una (finta) notizia virale. Un esempio perfetto di come una semplice battuta online possa diventare un caso di discussione globale.