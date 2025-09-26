“Lazio e Sardegna collegate da un ponte” | Altro che quello dello stretto: sarà il più lungo di tutto il mondo

“Lazio e Sardegna collegate da un ponte”, l’incredibile annuncio non è affatto passato inosservato: tutto quello che serve sapere

Un annuncio che ha tutta l’aria di un essere un progetto a dir poco visionario ed ambizioso. Magari con l’obiettivo di cambiare, una volta e per tutte, la geografia del nostro Paese.

In questi ultimi anni, infatti, si è parlato (in maniera anche abbastanza insistente) dello Stretto di Messina. Adesso, invece, l’argomento più discusso riguarda quello di un collegamento che vede come protagoniste ben due regioni: la Lazio e la Sardegna.

Anche perché, nel caso in cui il tutto dovesse andare a concretizzarsi, diventerebbe il ponte più lungo mai costruito al mondo. Ovviamente, in merito a ciò, non si sono fatte attendere le reazioni: c’è chi ha accolto la notizia positivamente e chi, invece, è apparso contrariato.

Se ne sta parlando soprattutto sui social network. Cosa c’è di vero dietro a questa notizia clamorosa? Tutto quello che serve sapere nella seconda parte.

“Lazio e Sardegna collegate da un ponte”, cosa c’è di vero: le ultime

Ovviamente, ci teniamo sin da subito a ribadirlo, si tratta semplicemente di uno scherzo. Anzi, di un tweet ironico postato da un utente. Lo stesso che, dal suo account di ‘X’, ha voluto esprimere un suo pensiero che, ovviamente, non poteva affatto passare inosservato.

A chiarire ogni dubbio, infatti, è la fonte “originale” della notizia. Un tweet ironico che recita in questo modo: “Visto che ci siamo faremo anche il ponte fra Lazio e Sardegna”. Con tanto di hashtag “Pesce d’Aprile” alla fine. Un chiaro riferimento al Ponte che dovrebbe essere costruito e che dovrebbe collegare Reggio Calabria e Messina.

Altro che ponte che collega Lazio e Sardegna

Nessun piano ingegneristico. Nessun progetto segreto. Niente di tutto questo. Si tratta, appunto, di una semplice battuta che, grazie alla sua assurdità, è diventata virale. Una ironia, quella dell’utente, effettivamente ben riuscita. La stessa che ha tratto in inganno diversi utenti online.

Un modo che ha confermato, ancora una volta, quanto sia facile accendere il dibattito anche con un semplice ed ingenuo tweet. Gli abitanti del Lazio e della Sardegna, quindi, possono stare tranquilli: non è in progetto alcun tipo di ponte.