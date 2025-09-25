Adriano Celentano, a 87 anni il triste annuncio | A darne notizia è stata sua moglie: ecco il messaggio di Claudia Mori

Dopo mesi di silenzio giunge da parte della moglie di Celentano, Claudia Mori, una notizia importante che riguarda proprio il ‘Molleggiato’

Sta per festeggiare i suoi primi 70 anni di straordinaria carriera. Un percorso iniziato nella seconda metà degli anni 50 in una città come Milano che stava per essere investita da quello che molti anni dopo verrà definito il ‘boom economico‘ del secondo dopoguerra.

Adriano Celentano appartiene alla cerchia ristretta di artisti straordinari che iniziarono ad imporsi in quel preciso contesto e a farsi conoscere al grande pubblico grazie a un talento artistico fuori dal comune.

L’ex “ragazzo della Via Gluck” è diventato così nel corso degli anni uno dei principali protagonisti del mondo dello spettacolo. Uno degli artisti più poliedrici dello showbiz, capace di attirare l’interesse di giovani d meno giovani di diverse generazioni.

Cantautore, attore, produttore discografico, ballerino, attore in TV e al cinema, regista, showman e presentatore: non c’è disciplina che non abbia visto il ‘Molleggiato’ primeggiare e mettersi in luce nel corso di questi ultimi 70 anni.

Celentano, questa non ci voleva: l’annuncio è sconvolgente

Nell’ultimo decennio in realtà, anche a causa di un’età che avanza inesorabilmente, la presenza di Celentano sul piccolo schermo si è diradata. All’inizio degli anni 2000 ebbero uno straordinario successo alcuni brani incisi insieme a una leggenda della musica come Mina.

Da allora però l’artista milanese ha ridotto all’osso la sua presenza sia a livello musicale che televisivo. Ora però, proprio in questi ultimi giorni, qualcosa di molto importante è accaduto: una dura polemica è esplosa in seguito a una lettera scritta e firmata dalla moglie, Claudia Mori.

Le parole di Claudia Mori non lasciano spazio a dubbi

Romana di origine, attrice e cantante di successo, la Mori è diventata oltre che la compagna di vita di Celentano la sua agente e manager. E proprio qualche giorno fa è balzata agli onori della cronaca per una lettera quanto mai polemica inviata all’amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.

Il portale ‘Celentanoinesistente’ ha pubblicato la missiva in cui Claudia Mori accusa il dirigente di Viale Mazzini di non aver dato alcuna risposta all’ultimo progetto di Celentano che riguarda evidentemente la nascita di un nuovo programma televisivo. I fan si sono subito schierato con il ‘Molleggiato’ lanciando a loro volta pesanti critiche alla TV di Stato. Vedremo come andrà a finire.