Conto bloccato e carta risucchiata: Bancomat, per errore ho premuto questo tasto | Stai attento, a me ha rovinato la vita

Massima attenzione agli sportelli bancomat: basta premere il tasto sbagliato e la carta vi viene risucchiata. Così il conto si blocca.

Nonostante gli sportelli bancomat siano in continua diminuzione sul territorio nazionale a causa della trasformazione digitale del settore bancario, continuano ad essere milioni i cittadini che prelevano denaro contanti.

Ed è proprio quando ci si reca agli ATM più vicini che bisogna prestare massima attenzione: non solo per le possibili truffe messe in atto, ma anche nell’utilizzo dei tasti corretti.

Può accadere, infatti, che pigiando su quello sbagliato si possa mandare in tilt il bancomat e bloccare la carta al suo interno: in questo caso sarebbe necessario l’intervento dell’assistenza per lo sblocco.

Vi spieghiamo come comportarvi e quali sono i tasti da evitare per non incorrere in spiacevoli incidenti: si rischiano il blocco del conto e della carta in un attimo.

Bancomat: occhio alle truffe

Quando ci si reca allo sportello bancomat, le autorità competenti allertano sulla possibilità di truffe messe in atto dai malviventi. Il consiglio è di controllare sempre che lo sportello sia in perfette condizioni e, in caso di anomalie, evitare di inserire la carta. Massima attenzione anche quando si digita il PIN, è preferibile nascondere con una mano il tastierino e con l’altra procedere con la composizione del codice.

Il rischio è di ritrovarsi improvvisamente con la carta bloccata e il conto svuotato. Onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti che vi costringerebbero ad una serie di denunce ed interventi per recuperare il proprio denaro, è caldamente suggerito optare per i pagamenti elettronici o utilizzare gli sportelli bancomat nel modo corretto. Si rischia di bloccare carta e conto anche se si digitano i tasti sbagliati: ecco come.

Bancomat e conto bloccati: cosa non digitare mai

Gli sportelli bancomat possono nascondere delle insidie, soprattutto per chi non ha grande dimestichezza con gli strumenti elettronici. Il tasto “annulla”, ad esempio, può essere utile per bloccare ipotetiche truffe alla fine di un’operazione, ma potrebbe anche mandare in tilt la macchina se utilizzato nel modo sbagliato.

Cliccare su “annulla” durante un’operazione autorizzata, potrebbe spingere lo sportello ATM ad attivare i blocchi di sicurezza: digitando su questo tasto in questa fase, quindi, la macchina intercetta un possibile rischio e blocca la carta al suo interno insieme ai soldi da erogare. Il consiglio, dunque, è di cliccare sui tasti dello sportello bancomat al momento opportuno, evitando di digitarli nel corso di operazioni già autorizzate.