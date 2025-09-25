Affitto, approvato il rimborso annuale: 5000 euro recuperati all’istante | Basta presentare un contratto di lavoro

Scatta una nuova misura di sostegno a chi si trova costretto ad affittare casa. Il Governo ha varato un bonus che può arrivare a 5000 euro

Una novità significativa nel panorama delle agevolazioni per il lavoro sta per prendere piede, offrendo un’autentica boccata d’ossigeno ai neoassunti. Con l’arrivo dell’autunno entrano in ‘azione’ nuovi benefit e agevolazioni varie.

Il Governo italiano ha infatti deciso di introdurre un nuovo rimborso in grado di offrire un aiuto concreto ad alcune categorie di lavoratori. Cerchiamo sotto questo aspetto di analizzare nei dettagli di cosa si tratta e in che termini.

È dunque in arrivo un nuovo bonus di cui beneficeranno tutti quei lavoratori dipendenti che si trovano nella condizione di svolgere il proprio lavoro lontano dal proprio comune di residenza.

Il Governo si pone come obiettivo di sostenere i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, spesso costretti a spostarsi e ad affrontare i costi elevati di un appartamento in affitto: un problema enorme alla luce dell’aumento dei canoni di locazione.

Il rimborso è speciale, un aiuto concreto ai giovani lavoratori

Questa misura preannunciata dal portale ‘worldyfinance’ si inserisce in un più ampio quadro di politiche volte a favorire la mobilità lavorativa e a ridurre il peso delle spese abitative, che rappresentano una delle principali barriere per l’inizio di una carriera. Il bonus che può raggiungere la cifra di 5000 euro in due anni non è destinato a tutti, ma è legato a specifici requisiti che mirano a colpire una fascia di popolazione ben definita e in difficoltà.

La misura si rivolge in particolare ai giovani che per accettare un nuovo impiego devono trasferire la propria residenza in un comune diverso da quello di origine e a una distanza minima stabilita dalla legge. Per poter accedere al contributo è necessario soddisfare una serie di criteri. Il primo e propedeutico a tutti gli altri è la firma di un contratto di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Requisiti e come richiederlo

Altro requisito importante: il reddito accumulato nel 2024 non deve aver superato i 35.000 euro, la nuova residenza deve trovarsi nel Comune dello stesso luogo di lavoro e a più di 100 chilometri da quella precedente e infine il contratto deve essere a tempo indeterminato e firmato nel corso del 2025. Tutti questi criteri garantiscono che l’agevolazione vada a chi ne ha effettivamente più bisogno. Il bonus affitti viene erogato per un periodo di tempo limitato e può essere utilizzato per coprire una parte delle spese di affitto.

Per poter beneficiare del bonus sarà necessario presentare la domanda attraverso un portale dedicato, allegando tutta la documentazione richiesta, come il contratto di lavoro, il contratto di affitto e l’ISEE. Questa misura se da un lato offre un aiuto concreto dall’altro rappresenta anche un incentivo per i proprietari a stipulare contratti di affitto regolari.