Alcaraz KO e Sinner numero 1 | Ultim’ora da Pechino: festa grande per il ritorno in vetta

Carlos Alcaraz ko e Jannik Sinner numero 1, ultim’ora da Pechino: festa grande per il ritorno in vetta dell’altoatesino

Il mondo del tennis, specialmente negli ultimi anni, ci sta regalando delle sfide emozionanti che vedono, principalmente, due protagonisti indiscussi di questo sport. Vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

L’ultima sfida andata in scena, tra i due, si è verificata agli US Open. Anche in quella occasione, però, a trionfare è stato lo spagnolo. Non solo l’ambito titolo, ma anche l’aver conquistato la posizione numero 1 nel ranking ATP.

Un vero e proprio duro colpo difficile da digerire per il nativo di San Candido. Anche se, nelle ultime ore, non si sta parlando d’altro di questo annuncio che ha mandato in tilt gli appassionati del tennis: “Alcaraz ko” e “Sinner numero 1”.

Inutile ribadire che, sui social network, non si sta parlando d’altro se non di questo. Ma cosa c’è realmente di vero? Nella seconda parte tutto quello che serve sapere in merito.

Alcaraz ko e Sinner numero 1, cosa c’è di vero? Tutto quello che serve sapere

Carlos Alcaraz ko? Sì, ma dietro a tutto questo c’è un motivo ben preciso. Lo spagnolo ha subito una sconfitta nel corso della “Laver Cup” contro Taylor Fritz. Nessun incidente di percorso nel ranking ufficiale ATP. Almeno per il momento, La cosa certa è che si tratta di un risultato, avvenuto in un evento esibizione/team, che ha scatenato delle reazioni non indifferenti.

Quindi per quale motivo Sinner sarebbe il numero 1? Da precisare che non ha scavalcato Alcaraz nel ranking ATP (giusto fare chiarezza in merito). Con l’assenza di Alcaraz al torneo ATP 500 di Pechino l’altoatesino è diventato la testa di serie numero 1 del tabellone. Morale della favola: nel torneo cinese è proprio lui l’atleta seeding più alto.

Sinner e Alcaraz, spunta fuori la verità: ecco cosa c’è di vero

Il torneo cinese inizierà il 25 settembre. Il tabellone, invece, verrà sorteggiato due giorni prima. Come annunciato in precedenza Sinner è la prima testa di serie. Non è da solo visto che, al suo fianco, ci sono altri colleghi molto forti pronti a dire la loro come: Zverev, De Minaur, Musetti, Khachanov, Rublev, Mensik, Medvedev.

Alcaraz, quindi, vedrà il torneo che si svolgerà a Pechino comodamente dal divano di casa. In quel tabellone, quindi, non potrà affatto esserci.