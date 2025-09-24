Ricordi “Baffo” Da Crema? Dalle televendite alla scomparsa dalla tv: ecco com’è ridotto – IRRICONOSCIBILE

È stato uno dei re delle televendite, ma poi è completamente scomparso dai radar: ecco che fine ha fatto Roberto Da Crema.

La sua voce, il suo baffetto e quel modo di proporre la vendita di moltissimi oggetti, ha reso Roberto Da Crema uno dei re indiscussi delle televendite negli anni

Tra gli anni Ottanta e Novanta il suo personaggio è stato uno dei più popolari della televisione nostrana, ma poco dopo il decollo della carriera Da Crema ha iniziato ad avere problemi legali.

Prima una multa per non aver rispettato le norme sul diritto di recesso per le vendite a distanza e poi, ancora più grave, l’arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta.

Ora la vita di Roberto Da Crema è cambiata radicalmente, così come lui: la televisione continua a far parte della sua vita, ma le televendita sono ormai acqua passata.

Roberto Da Crema, tra televendite e problemi giudiziari

È stato in grado di rendere le televendite un momento divertente e goliardico: la sua voce roca, il baffetto, l’atteggiamento brusco che usava nei confronti di tutti gli articoli che proponeva in vendita, lo hanno reso un simbolo della televisione italiana tra gli anni Ottanta e Novanta. Nonostante le televendite gli abbiano concesso l’opportunità di diventare famoso, Roberto Da Crema ha poi cercato di svincolarsi da questo format per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Ha inciso un album di musica dance, è stato special guest per alcuni film per il piccolo e grande schermo, ma nel 2003 un grosso problema legale ha cambiato radicalmente le sorti della sua carriera. “Baffo” Da Crema è stato arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta: “Cinque giorni in galera me li sono fatti. Poi è andata a finire con una gran multa del Fisco”, ha raccontato lui in un’intervista.

Com’è oggi Roberto Da Crema

Oggi la vita di Roberto Da Crema continua ad essere legata, anche se solo in parte, al piccolo schermo. Dopo l’arresto venne chiamato da Teo Mammucari come inviato di Libero, ha partecipato al reality show La Fattoria – dal quale è stato espulso per una bestemmia – e si è lanciato nel mondo dell’imprenditoria insieme ai figli Moris e Silvia.

“Dopo un infarto e la convalescenza, il carcere e la ludopatia… devo dire che non vorrei provare altre esperienze estreme, sono felice così”, ha raccontato lui in un’intervista. Oggi Baffo Da Crema dirige un gruppo di supermercati di famiglia: ha 70 dipendenti e 5 magazzini. La televisione fa ormai parte del passato, ma il talento nella vendita persiste.