Tari, esenzione totale per chi non ha debiti | Se hai sempre pagato ora basta: il salasso è terminato

La Tari, ossia la tassa sui rifiuti, è indubbiamente uno dei tributi più odiati dalle persone. Introdotta per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento, adesso è diventata semplicemente l’ennesimo salasso da portare sulle spalle. Tuttavia, quello che non tutti gli italiani sanno è che è possibile parlare di esenzione totale.

Purtroppo si sa, negli ultimi anni la Tari è diventata un vero e proprio incubo, spesso percepito come ingiusto, soprattutto dagli abitanti di alcune città in cui il costo sale continuamente. Per fortuna però, è in arrivo una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a migliaia e migliaia di famiglie: l’esenzione totale dal pagamento di questa tassa per chi rispetta determinati requisiti.

L’esenzione più attesa di sempre dagli italiani

Roma Capitale ha deciso di dare finalmente una svolta e ha previsto l’esenzionale totale dal pagamento della Tari. La regola è semplice: tale agevolazione spetta a chi ha un ISEE fino a 6.500 euro e, soprattutto, a chi non risulta in debito con l’amministrazione per annualità precedenti. In poche parole premia i cittadini in difficoltà economica che, nonostante ciò, hanno sempre onorato i propri pagamenti. Per ottenere l’esenzione bisogna presentare la domanda a Roma Capitale entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, tramite il portale online dei ‘Servizi Tributari’ o tramite intermediari abilitati come CAF e commercialisti.

Una volta concessa, l’agevolazione si rinnova automaticamente anche per gli anni successivi, a patto che persistano le condizioni richieste. Inoltre, Roma Capitale verifica i dati forniti incrociandoli con quelli della banca dati INPS. Se dovessero emergere delle incongruenze o se i requisiti non dovessero risultare rispettati, allora l’agevolazione decadrà immediatamente, con l’obbligo di pagare la tassa arretrata, gli interessi e le sanzioni. Ricordati inoltre che, nel 2025, è previsto anche un Bonus Tari del 25% per: chi ha un ISEE fino a 9.530 euro per chi ha un ISEE fino a 20.000 euro (e almeno 4 figli a carico).

Insomma, per la prima volta, chi ha sempre pagato e vive in condizioni economiche precarie, potrà finalmente vedere un riconoscimento concreto. Che aspetti anche tu a fare immediatamente domanda? Soltanto così potrai dire addio alla tanto odiata Tari.