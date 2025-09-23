Supermercati, ecco il più conveniente d’Italia | Altro che Coop e Conad: non sono nemmeno nella top 10

Stilata la classifica dei supermercati in cui si spende meno: Coop e Conad non sono nella top 10. Un insospettabile conquista il podio.

È tempo di crisi economica, sempre più famiglie raccontano di avere difficoltà ad arrivare a fine mese e denunciano un eccessivo rincaro dei prezzi anche sugli alimentari.

Oltre all’incremento delle bollette di acqua, luce e gas, all’aumento sproporzionato della benzina, le famiglie italiane devono fare i conti con carrelli sempre più piccoli e scontrini sempre più alti.

I dati diramati da Moneyfarm e riferiti al 2024 indicano che una famiglia italiana spende in media per la spesa 2.738 euro: la spesa, però, pur crescendo in termini di valore, ha visto una contrazione dei volumi di acquisto per alcuni prodotti a causa dell’inflazione che ha spinto le famiglie a modificare le proprie abitudini di consumo.

Diventa fondamentale per tutti, dunque, individuare quali siano i supermercati più convenienti dove poter andare a fare la spesa: questo, secondo l’inchiesta di Altroconsumo, permette di risparmiare fino a 3700 euro in un anno.

Spesa: italiani messi in ginocchio dall’aumento dei prezzi

I prezzi dei beni alimentari continuano a crescere. Il “carrello della spesa” registra un aumento più marcato e i dati mostrano un’accelerazione dei prezzi dei beni alimentari, con tassi di crescita che variano tra il 3,5% e il 4% su base annua.

In considerazione di questo aspetto, è evidente come l’impatto sui bilanci familiari sia significativo perché i rincari riguardano i beni essenziali. I prodotti che hanno subito importanti aumenti di prezzo sono pane e derivati, latticini e formaggi, frutta e ortaggi freschi, e olio extravergine di oliva. È facile intuire, dunque, come la spesa per il cibo sia una delle voci che incidono maggiormente sul budget delle famiglie italiane.

Supermercati: qui la spesa costa meno

Visti gli aumenti dei prezzi dei beni essenziali, per i consumatori diventa fondamentale conoscere quali siano i supermercati che offrono i migliori prodotti a costi contenuti. L’inchiesta condotta da Altroconsumo ha analizzato la spesa dei supermercati dei grandi marchi e dei discount, stabilendo che Eurospin è il più conveniente di tutti.

La ricerca dimostra, dunque, come una famiglia di quattro persone possa arrivare a risparmiare fino a 3.700 euro in un anno facendo la spesa da Eurospin, a fronte di una spesa media annua pari a 9.276 euro secondo Istat. Per il 2025 i discount si confermano il canale più economico con Eurospin in testa e Ipercoop prima insegna tra i supermercati non discount. Al decimo posto, invece, si è classificato Carrefour.