Conad, svelato lo stipendio dei cassieri | Impossibile indovinare: la cifra è molto diversa da quella che immagini

Ti sei mai domandato quanto guadagnano i dipendenti del Conad? Beh, la risposta ti potrebbe lasciare senza parole.

Il Conad è senza ombra di dubbio uno dei discount più amati dalle persone per il suo rapporto qualità/prezzo. Se anche tu, almeno una volta nella vita, hai sognato di lavorare con l’azienda, c’è però un dettaglio fondamentale di cui dovresti essere a conoscenza: gli stipendi da urlo.

Trattandosi di una delle catene più diffuse nel nostro Paese, anche i dipendenti godono di svariati vantaggi e sicurezze fiscali.

Tra le figure fondamentali che si possono trovare all’interno del supermercato, troviamo sicuramente i cassieri. Questo perché non si tratta di passare solamente i prodotti allo scanner, ma anche di gestire file interminabili, stare al pubblico e non sbagliare i conti. Un ruolo che richiede sicuramente resistenza, pazienza e velocità d’esecuzione. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: quanto può guadagnare un cassiere del Conad?

Se anche tu te lo sei chiesto almeno una volta nella vita, la risposta potrebbe decisamente sorprenderti.

Quando lavorare in cassa potrebbe diventare un sogno

In molti potrebbero essere convinti che si tratti di una cifra bassa, vicino al minimo sindacale e che non valga lo stress di un lavoro così frenetico. La verità è però un’altra e, una grande catena come il Conad, garantisce ottimi stipendi ai propri dipendenti, soprattutto considerando l’enorme giro d’affari del settore. Come è possibile notare da alcune piattaforme per cercare lavoro online, gli stipendi medi mensili per un cassiere del Conad si aggirano intorno ai 1.160 euro mensili.

Una cifra che sorprende molto, perché è circa il 18% in più rispetto alla media nazionale per la medesima mansione.

Il Conad come miglior compromesso nella nostra nazione

Questa media appena accennata, è stata calcolata sulla base di 38 annunci di lavoro pubblicati su Indeed, sia attuali che passati. Bisogna comunque sottolineare che non sono dei valori assoluti, ma di stime che variano a seconda dell’esperienza, delle competenze e persino delle aree geografiche (in alcune regioni lo stipendio potrebbe risultare più basso). Quindi sì, lavorare in questo supermercato potrebbe risultare la scelta migliore da fare per riuscire a guadagnare qualcosa in più rispetto alla media nazionale. Non perdere questa occasione e candidati subito per il ruolo di cassiere al Conad.

Soltanto così potrai mettere alla prova la tua velocità, concentrazione e capacità di stare al pubblico, guadagnando comunque una buona cifra a fine mese!