Terremoto Rai, dopo Amadeus saluta anche lui | “Perdita pesantissima”: disastro a Viale Mazzini

Mamma RAI sta attraversando un periodo abbastanza complesso e a quanto pare un altro grande conduttore dopo Amadeus sta per andare via

La RAI è nei guai. Una rima non voluta ma che fotografa al meglio il periodo tutt’altro che semplice attraversato dall’emittente pubblica. Come tutti sanno ormai un anno e mezzo fa la TV di Stato fu costretta ad incassare un colpo da ko.

L’addio a sorpresa di Amadeus spiazzò completamente i dirigenti di Viale Mazzini che non si aspettavano di dover sostituire al meglio e in tempi brevissimi un pilastro della programmazione televisiva.

A fare scalpore fu soprattutto il motivo che spinse lo showman romagnolo ad abbandonare la TV pubblica, vale a dire la maxi proposta del gruppo Discovery che a Viale Mazzini consideravano e considerano tutt’ora non all’altezza del panorama televisivo nazionale.

Ciò detto, la lacuna dell’addio di Amadeus è stata colmata alla grande: l’idea di affidarsi a un presentatore giovane e di talento come Stefano De Martino si è rivelata vincente. Gli indici di ascolto hanno premiato la scelta dei manager della RAI.

Un altro big dice addio alla RAI, dirigenti sotto accusa

I vertici di Viale Mazzini però nei prossimi giorni, al massimo tra qualche settimana, saranno costretti a trovare il sostituto di un altro pezzo da novanta dei palinsesti televisivi. In questo caso però abbiamo a che fare con un giornalista specializzato in inchieste scottanti, non di uno showman in senso classico.

Stiamo parlando di Sigfrido Ranucci, il conduttore di ‘Report‘, i cui approfondimenti non sono piaciuti granché a politici e pezzi da novanta del mondo imprenditoriale. Di qui la decisione da parte dello stesso Ranucci di lasciare la TV di Stato per trasferirsi in un’altra emittente.

Addii in massa dalla RAI e c’è chi si frega le mani

Nelle prossime settimane dovrebbe diventare ufficiale l’accordo tra il conduttore e il gruppo televisivo di Urbano Cairo. Com’è noto il presidente del Torino è da anni azionista di riferimento del gruppo RCS e di LA7, la TV che sta crescendo a vista d’occhio da tutti i punti di vista.

So vocifera dell’ipotesi che Ranucci venga messo alla direzione di un progetto factory che prevede varie collocazioni tra editoria e televisione. Un progetto quanto mai serio e ambizioso che però necessita di tempi adeguati. Inoltre Ranucci, nonostante le difficoltà che sta incontrando in RAI, non vorrebbe abbandonare adesso la TV di Stato. Importanti sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.