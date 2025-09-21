Mia nonna mi ha regalato un anello: l’ho portato a valutare e sono diventata ricca | Tutto grazie a questo dettaglio

Un dettaglio può fare la differenza: ne è la dimostrazione la storia di una donna, diventata ricca grazie ad un anello ereditato della nonna.

Quando si diviene destinatari di un’eredità, spesso non si sa esattamente cosa ciò comporta: in alcuni casi si potrebbe trattare di debiti, il più delle volte si ottengono delle importanti somme di denaro, mentre in altre si ricevono degli oggetti di cui non si conosce il valore.

E proprio a questi ultimi bisogna prestare massima attenzione, soprattutto se non si hanno competenze specifiche in grado di stabilire l’effettivo valore degli stessi.

Per una stima accurata bisognerebbe conoscerne la rarità, la provenienza, lo stato di conservazione e la richiesta del mercato, oltre all’epoca, all’autore (se applicabile) e alla qualità dei materiali.

La storia di questa donna dimostra come un semplice dettaglio possa fare la differenza e come ci si possa improvvisamente trovare ad avere in mano un gioiello da milioni di euro.

Gioielli, come stimarne il valore

Quando un parente ci lascia, c’è sempre qualcosa di quella persona che vorremmo portare sempre con noi, per ricordarlo e per sentirlo un po’ più vicino. L’eredità che i defunti lasciano è un modo attraverso il quale le persone che non ci sono più dimostrano il proprio affetto nei confronti di figli, parenti o amici. Spesso si ricevono in dono dei soldi, in altri casi si può essere destinatari di beni mobili o di immobili: in ogni caso, è sempre bene conoscere il valore di ciò che si ha tra le mani.

I gioielli sono tra gli oggetti che spesso vengono lasciati in eredità: alcuni possono avere un valore minimo, altri invece possono trasformarsi in veri e propri tesori. Quando si ha tra le mani un oggetto prezioso, il consiglio è di rivolgersi sempre a persone esperte che lo possano valutare: essi ne analizzeranno l’autenticità e il valore esaminando i materiali, la fattura, lo stile e la storia del gioiello.

Come diventare milionari con un anello della nonna

Una signora torinese ha ricevuto in eredità dalla nonna un anello che pensava fosse un semplice quarzo rosa, ma nel momento in cui ne ha chiesto la valutazione, la sua vita è cambiata radicalmente. Non si trattava di un gioiello comune, ma di un diamante rosa naturale da 3,18 carati incastonato in un gioiello firmato Bulgari.

Un vero e proprio pezzo d’antiquariato risalente agli anni Settanta, ulteriormente impreziosito da 64 diamanti taglio brillante e baguette per un totale di 1,93 carati, con un diamante rosa rettangolare a gradini posto al centro della lavorazione. Il valore di questo prezioso è andato ben oltre le aspettative: la valutazione oscilla tra 800 mila e 1,2 milioni di euro e l’oggetto è stato affidato ad Aste Bolaffi, che lo proporrà durante l’asta di gioielli che si terrà online tra il 7 e l’8 ottobre a Torino.