“Siamo costretti ad anticipare i tempi”: Ora solare, svelata la nuova data | Ecco quando sposteremo le lancette

Si torna a parlare dell’ora solare e per il 2025 ci sarà un cambiamento di calendario: ecco quando spostare la lancetta un’ora indietro.

L’ora legale è pronta a lasciarci, almeno per quest’anno: tra poco più di un mese si tornerà all’ora solare e le lancette verranno spostate nuovamente indietro di un’ora.

Si tornerà a rispettare, dunque, il tempo naturale abbandonando, almeno per qualche mese, quella convenzione che viene adottata da molti paesi ma che continua a generare un dibattito tra pro e contro.

Per il 2025, però, l’ora solare subirà un cambiamento: se il calendario del 2024 rispettava una determinata scadenza, per l’anno in corso bisognerà anticipare i tempi.

Onde evitare di incorrere in errori e impostare la lancetta un’ora indietro nel fine settimana sbagliato, vediamo nel dettaglio quali sono le novità riguardanti l’ora solare del 2025.

Ora solare vs ora legale

Quando ci si sofferma a discutere tra ora solare e ora legale, c’è sempre qualcuno che si dimostra a favore della prima. Se quest’ultima, infatti, non fa altro che rispettare il tempo naturale, ovvero l’orario standard di un paese, corrispondente al tempo effettivo dato dalla posizione del sole, la seconda risulta essere una convenzione adottata per sfruttare al meglio la luce del sole risparmiando energia. Nonostante sia ormai adottata da gran parte del mondo, l’ora legale continua ad essere al centro delle polemiche.

Secondo alcuni studi scientifici, essa potrebbe provocare lo sfasamento del ritmo circadiano, con conseguenti difficoltà nell’addormentarsi e un risveglio più faticoso. Tutti coloro che fanno fatica ad adattarsi all’ora legale, però, potranno tornare a breve alle loro vecchie abitudini. Nel mese di ottobre, la lancetta dell’orologio si sposterà indietro di un’ora, ma per il 2025 è previsto un anticipo: ecco cosa sapere a riguardo.

Ora solare, per il 2025 si anticipa

Se nel 2024 l’ora solare è tornata nel weekend tra il 26 e il 27 ottobre, per il 2025 vi sarà un leggero anticipo: le lancette dell’orologio verranno spostate indietro di un’ora tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’anticipo di un giorno è dovuto al fatto che per quest’anno l’ultimo fine settimana di ottobre cade 24 ore prima rispetto allo scorso anno.

Alle 3 del mattino le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora, ritornando alle 2. Gli orologi e i dispositivi elettronici (come smartphone e computer) si aggiorneranno automaticamente, mentre per gli orologi analogici sarà necessario regolare manualmente le lancette.