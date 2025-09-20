Pignoramento, da oggi non hai nulla da temere | Stop immediato con questo “trucchetto”: non possono più farti nulla

Ciao ciao pignoramenti inaspettati! Da adesso potrai richiedere lo stop immediato con questo trucchetto del tutto legale.

Ricevere un pignoramento è per milioni di italiani un vero e proprio incubo: lo stipendio che sparisce, la pensione decurtata, il conto bloccato e, come se non bastasse, la casa che rischia di finire all’asta. Ma quello che in pochi sanno è che la legge non considera tutti i pignoramenti irreversibili.

Esiste infatti un ‘trucchetto’ per far partire lo stop e di cui dovresti essere assolutamente a conoscenza.

Il pignoramento non è nient’altro che l’atto con cui il creditore, tramite l’ufficiale giudiziario, vincola i beni del debitore per soddisfare il proprio credito. Tuttavia, è bene sottolineare che, spesso e volentieri, il debitore può trovare una sorta di via d’uscita, la quale potrebbe permettergli di non vedere il proprio conto corrente svuotato e la casa messa all’asta.

Questo perché, in realtà, molto dipende da quando effettivamente interviene il debitore. Ma eccoti spiegato nel dettaglio come funziona.

Quando è possibile far partire uno stop al pignoramento

Non tutti sono a conoscenza di un dettaglio fondamentale: se il debitore interviene prima dell’ordinanza di vendita c’è ancora margine per muoversi, dopo invece la strada si restringe. Attenzione però: non bisogna confondere la sospensione con il blocco definitivo. Nel primo caso la procedura viene congelata, nel secondo estinta. Ad esempio: il debitore può chiedere che il pignoramento dell’immobile venga convertito in una somma di denaro a garanzia, evitando così la vendita della casa (purché questa mossa venga fatta nei tempi giusti).

Anche per quanto riguarda lo stipendio e la pensione parliamo di tutele precise e limiti chiari fissati dalla legge.

Tutti i limiti previsti dalla legge

Ebbene sì, la pensione non può mai scendere sotto il minimo vitale, che nel 2025 è stato fissato a 1.077,38 euro. Come riportato da Money.it, lo stesso discorso vale per il conto corrente: se i soldi della pensione o dello stipendio sono già accreditati prima della notifica, resta intoccabile una quota pari a 1.617,07 euro. Il pignoramento immobiliare rimane il più temuto, ma anche in questo caso possono esserci delle vie d’uscita: la conversione con pagamento rateale, l’opposizione per vizi dell’atto, la riduzione se il bene aggredito è sproporzionato al debito.

Insomma, il pignoramento non è quasi mai una condanna senza appello. Con i giusti strumenti legali e un’azione tempestiva, potresti bloccare o ridurre questo terribile incubo. Soltanto così i tuoi problemi potrebbero diventare un lontano ricordo!