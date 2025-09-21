Mutuo, ecco il tasso più vantaggioso | Tra fisso e variabile abbiamo un vincitore: risparmio megagalattico

Diandra Migliorucci 21 Settembre 2025
Casetta con monete impilate

Comprare casa (pexels) - sardegnainblog.it

Fai la scelta migliore della tua vita e dì addio all’incubo ricorrente del mutuo. Facendo così risparmi un mucchio di soldi.

Comprare casa non è mai una scelta facile e non andrebbe presa tanto alla leggera. Entrano in gioco diversi dettagli e se decidi l’opzione sbagliata sei fregato.

Il tema degli immobili e della loro compravendita è complesso, dal momento che è molto dinamico e mai stabile.

Se devi accendere un mutuo in questo periodo, c’è un’unica soluzione che può farti risparmiare un sacco di soldi.

Prima di tutto, però, è meglio chiarire una cosa fondamentale: prima di gettarti a capofitto nell’avventura di un acquisto di un immobile, informati bene sui vari iter e fatti guidare da un esperto.

Diversi mutui, una sola soluzione

Quando si desidera comprare casa, ci sono diverse soluzioni per poter accendere un mutuo partendo dai tassi fissi e quelli variabili per arrivare fino alla novità degli ultimi anni (vale a dire il mutuo green). In una società dove la salute del nostro pianeta è ormai agli sgoccioli, si è pensato anche a una modalità eco-friendly per comprare casa.

La scelta del mutuo è prevalentemente soggettiva, perché varia in base a chi sta eseguendo tale operazione. Tuttavia, benché sia tutto nelle mani (o nelle tasche) del mutuatario c’è una soluzione che spicca tra tutte le altre per i suoi lati positivi. Al giorno d’oggi, se vuoi acquistare casa c’è soltanto una scelta ad hoc da poter fare per risparmiare qualche euro in più.

Chiavi di casa in mano a due persone
Soldi risparmiati (pexels) – sardegnainblog.it

La scelta vantaggiosa

Secondo quanto si legge sul sito mutuionline.it, il TAN medio dei mutui a tasso fisso di dicembre 2024 era pari a 2,75%, mentre ad agosto 2025 era di 3,23%. L’aumento è dovuto agli indici IRS a 20 e 30 anni che dimostrano come si sta muovendo il mercato obbligazionario europeo. Nel mentre, il mutuo a tasso variabile offre un certo risparmio. Se devi comprare casa in questo momento e vuoi godere subito di un risparmio notevole, la soluzione ideale è optare per il mutuo a tasso variabile. Questo perché il tasso variabile riesce a garantire un certo risparmio grazie all’indice Euribor a tre mesi.

Stando a quanto riportato dal sito mutuionline.it, negli ultimi 18 mesi l’indice Euribor è passato dal 3,95% (febbraio 2024) al 2,05% (agosto 2025). Si tratta di un dimezzamento importante, ma le previsioni e gli esperti ritengono che non si ripeterà a breve. Gli analisti sono convinti che l’Euribor abbia raggiunto il suo minimo intorno al 2% e che rimarrà tale almeno fino alla fine del 2026. Il fatto che la BCE non faccia altri tagli al costo del denaro è una sorta di conferma di tale ipotesi. Per questa ragione è la scelta ideale se vuoi comprare casa adesso e vuoi ottenere un risparmio maggiore nell’immediato futuro.