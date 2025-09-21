Mutuo, ecco il tasso più vantaggioso | Tra fisso e variabile abbiamo un vincitore: risparmio megagalattico

Fai la scelta migliore della tua vita e dì addio all’incubo ricorrente del mutuo. Facendo così risparmi un mucchio di soldi.

Comprare casa non è mai una scelta facile e non andrebbe presa tanto alla leggera. Entrano in gioco diversi dettagli e se decidi l’opzione sbagliata sei fregato.

Il tema degli immobili e della loro compravendita è complesso, dal momento che è molto dinamico e mai stabile.

Se devi accendere un mutuo in questo periodo, c’è un’unica soluzione che può farti risparmiare un sacco di soldi.

Prima di tutto, però, è meglio chiarire una cosa fondamentale: prima di gettarti a capofitto nell’avventura di un acquisto di un immobile, informati bene sui vari iter e fatti guidare da un esperto.

Diversi mutui, una sola soluzione

Quando si desidera comprare casa, ci sono diverse soluzioni per poter accendere un mutuo partendo dai tassi fissi e quelli variabili per arrivare fino alla novità degli ultimi anni (vale a dire il mutuo green). In una società dove la salute del nostro pianeta è ormai agli sgoccioli, si è pensato anche a una modalità eco-friendly per comprare casa.

La scelta del mutuo è prevalentemente soggettiva, perché varia in base a chi sta eseguendo tale operazione. Tuttavia, benché sia tutto nelle mani (o nelle tasche) del mutuatario c’è una soluzione che spicca tra tutte le altre per i suoi lati positivi. Al giorno d’oggi, se vuoi acquistare casa c’è soltanto una scelta ad hoc da poter fare per risparmiare qualche euro in più.

La scelta vantaggiosa

Secondo quanto si legge sul sito mutuionline.it, il TAN medio dei mutui a tasso fisso di dicembre 2024 era pari a 2,75%, mentre ad agosto 2025 era di 3,23%. L’aumento è dovuto agli indici IRS a 20 e 30 anni che dimostrano come si sta muovendo il mercato obbligazionario europeo. Nel mentre, il mutuo a tasso variabile offre un certo risparmio. Se devi comprare casa in questo momento e vuoi godere subito di un risparmio notevole, la soluzione ideale è optare per il mutuo a tasso variabile. Questo perché il tasso variabile riesce a garantire un certo risparmio grazie all’indice Euribor a tre mesi.

Stando a quanto riportato dal sito mutuionline.it, negli ultimi 18 mesi l’indice Euribor è passato dal 3,95% (febbraio 2024) al 2,05% (agosto 2025). Si tratta di un dimezzamento importante, ma le previsioni e gli esperti ritengono che non si ripeterà a breve. Gli analisti sono convinti che l’Euribor abbia raggiunto il suo minimo intorno al 2% e che rimarrà tale almeno fino alla fine del 2026. Il fatto che la BCE non faccia altri tagli al costo del denaro è una sorta di conferma di tale ipotesi. Per questa ragione è la scelta ideale se vuoi comprare casa adesso e vuoi ottenere un risparmio maggiore nell’immediato futuro.