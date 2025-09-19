Pasta italiana, ecco il marchio migliore | Altro che Barilla: non si trova nemmeno nella Top 10

Sei convinto che la migliore marca di pasta sia la Barilla? Ti sei sempre sbagliato di grosso e le classifiche parlano chiaro!

Ormai si sa, nella nostra nazione la pasta è un vero e proprio credo. Proprio per questo motivo è presente nelle case di milioni di italiani e tutti quanti ne vanno decisamente matti. Se anche tu sei convinto che la migliore marca in commercio sia la Barilla, tuttavia, ti sei sempre sbagliato di grosso.

Una recente classifica ha infatti mostrato come, al contrario, non sia neanche presente nella top 10 secondo gli esperti.

La pasta è simbolo dell’Italia nel mondo ed è indubbiamente il piatto che ci rappresenta ovunque. Non a caso, nel 2010 è stata riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Se anche tu sei un grande amante di questo alimento e nella dispensa di casa tua possiedi decine di confezioni, c’è però un dettaglio di cui dovresti essere a conoscenza: non tutte le marche sono uguali.

A spiegarlo sono stati proprio gli esperti e, inutile dirlo, la classifica ha sorpreso tutti quanti.

La classifica pubblicata dal Gambero Rosso

Il prestigioso Gambero Rosso ha appena pubblicato una classifica dei migliori spaghetti industriali venduti nei supermercati. E il verdetto ha spiazzato tutti quanti: alcuni marchi storici non hanno superato la prova degli esperti, mentre altri meno noti hanno conquistato posizioni insospettabili. La cosa che ha sconvolto tutti quanti? La Barilla, noto marchio di pasta nella nostra nazione, non compare nemmeno nella Top 10. Dopo aver assaggiato circa 39 campioni di spaghetti, gli esperti hanno rivelato quali fossero i migliori in base a questi criteri: profumo, consistenza, qualità della semola e tenuta in cottura.

A questo punto è lecito domandarsi: qual è la top 10 secondo il prestigioso Gambero Rosso? Eccotela rivelata!

La top 10 dei migliori spaghetti in Italia

Alle ultime posizioni della top 10, troviamo prodotti come Consilia Optima, prodotta da Garofalo, Consilia di De Cecco e la De Cecco. A seguire, in settima posizione troviamo proprio Combino della Lidl e dopodiché Granoro. La top 5 è invece formata dalla pasta della marca Esselunga, succeduta da La Molisana. La medaglia di bronzo, invece, se l’aggiudica proprio Voiello-Gran Spaghetto. In seconda posizione troviamo L’Arte delle Specialità, prodotti da Liguori e ottimi per il loro gusto e consistenza. Infine, in prima posizione ci sono proprio gli spaghetti Garofalo n’9 Gragnano IGP: i migliori in assoluto, dotati, porosi e capaci di mantenere alla perfezione il gusto.

Insomma, una dura batosta per la marca Barilla che, al contrario di quello che tutti pensavano, non si è aggiudicata neanche una posizione in classifica.