Rivoluzione DAZN, i big match diventano GRATIS | “Il calcio è un diritto di tutti”: non serve nemmeno l’abbonamento

Svolta clamorosa in arrivo per chi ama guardare il calcio in televisione. Alcune grandi sfide saranno visibili gratuitamente su DAZN

Il calcio in TV gratis è un lontano ricordo di un passato che non c’è più, di un’epoca a cui si pensa con nostalgia in cui ad avere il monopolio in esclusiva delle immagini di tutto il calcio italiano e non solo era ‘mamma RAI‘.

Ormai chi vuole assistere alle partite sul piccolo schermo deve pagare e anche profumatamente. Sky, il colosso della TV satellitare, è rimasta in possesso dei diritti televisivi della Serie A per quasi vent’anni.

Da quasi un lustro è invece iniziato il dominio sullo scacchiere televisivo della piattaforma streaming DAZN che ha strappato all’azienda di Comcast suon di milioni i diritti del massimo campionato italiano e di altri eventi di alto livello.

Proprio la piattaforma anglo-italiana però ha siglato qualche ora fa un accordo di portata storica, che tutto sommato ci riporta indietro nel tempo. A partire dalle prossime settimane gli appassionati di calcio potranno assistere gratis ad alcune partite.

La svolta di DAZN fa impazzire tutti gli appassionati

Si tratta in effetti di una nuova importante alleanza che scuote il panorama dei diritti televisivi sportivi in Italia. DAZN e Mediaset hanno infatti annunciato una partnership strategica che permetterà la trasmissione in co-esclusiva di alcuni dei più importanti big match di uno dei campionati più seguiti in ambito internazionale. L’accordo siglato tra la piattaforma di live streaming sportivo e il gruppo della famiglia Berlusconi porterà una ventata di novità per tutti gli appassionati di calcio.

I tifosi avranno infatti la possibilità di assistere gratuitamente ad alcune gare della Liga. La collaborazione tra i due colossi è una mossa strategica: DAZN, pur detenendo i diritti principali della Liga, amplia la sua visibilità e raggiunge un pubblico più vasto, inclusi coloro che non sono abbonati alla piattaforma. Mediaset invece arricchisce il suo palinsesto sportivo con eventi di grande richiamo.

I dettagli della sublicenza e il calendario dei match

Secondo i termini dell’accordo DAZN ha concesso a Mediaset la sublicenza per la trasmissione di un numero selezionato di partite della Liga. La programmazione riguarderà i match più attesi del campionato, ovvero le sfide tra le grandi squadre, con una particolare attenzione ai ‘Classici’ come la partita tra Real Madrid e Barcellona. I match verranno trasmessi in chiaro su uno dei canali Mediaset.

La nuova partnership offre ai tifosi una flessibilità senza precedenti. Gli abbonati DAZN continueranno a godere della visione di tutte le partite della Liga, mentre il pubblico di Mediaset avrà l’opportunità di assistere ai match più importanti del campionato senza dover sottoscrivere un abbonamento aggiuntivo.