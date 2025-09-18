Poste Italiane, addio Buoni Fruttiferi | Purtroppo non hanno più valore: anni di risparmi buttati al vento
Non fare più affidamento ai Buoni Fruttiferi di Poste Italiane, perché non valgono più nulla. Sacrifici gettati alle ortiche.
Nel presente storico in cui stiamo vivendo, dove l’inflazione e la crisi economica hanno messo in ginocchio l’intero Paese, risparmiare anche solo 1€ è fondamentale.
Molte famiglie italiane non riescono ad arrivare a fine mese in maniera decente e se lo fanno, devono rinunciare a parecchie cose.
Poste Italiane fa parte della nostra storia dal 1862, anno della sua fondazione, e i suoi servizi spaziano in diversi ambiti (dalla spedizione/ricezione dei pacchi, ai prestiti passando per i metodi di risparmio).
Proprio quest’ultimo servizio è al centro di una forte discussione, dal momento che pare proprio si dovrà dire addio ai Buoni Fruttiferi molto presto (non hanno più alcun valore).
Buoni Fruttiferi Postali
I Buoni Fruttiferi Postali (BFP) sono metodi di risparmio garantiti dallo Stato italiano, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuiti soltanto da Poste Italiane. I Buoni Fruttiferi offrono la restituzione del capitale iniziale con annessi tutti gli interessi maturati negli anni. Questi interessi si basano su condizioni predefinite, con una tassazione agevolata e senza oscillazioni di mercato, rendendoli una scelta ottimale per chiunque voglia investire sul suo futuro.
I BFP sono a basso rischio per il risparmiatore e in molti li scelgono proprio per ragioni di sicurezza e funzionalità. Non si era mai messa in discussione l’affidabilità dei Buoni Fruttiferi Postali, ma adesso è venuto fuori che hanno perso il loro valore. Se fai parte del gruppo, sappi che hai sprecato anni a risparmiare per nulla.
Perdita di valore
Secondo quanto si legge sul sito corrieresalentino.it, sedici Buoni Postali dal valore pari a dieci milioni di lire ciascuno sono oggetto di contestazione tra una famiglia e Poste Italiane. Gli eredi hanno citato in giudizio Poste Italiane S.p.A. perché è stato loro negato il rimborso. La motivazione risiede nei Buoni Fruttiferi stessi, mancanti di serie, durata e data di scadenza (elementi fondamentali per sapere entro quando richiedere il rimborso). Inoltre, Poste Italiane si è rifiutata di rimborsare i clienti perché i titoli sarebbero stati emessi tra il 2000 e il 2001 e, quindi, risulterebbero ormai prescritti.
Tuttavia, i legali della famiglia interessata sostengono che la responsabilità è delle Poste Italiane, che ha fornito i clienti di Buoni Fruttiferi senza i dati necessari per la loro riscossione. La cifra in ballo è di quasi 200.000€ e se questa famiglia riuscisse a vincere la causa, si aprirebbe un vaso di Pandora piuttosto ampio riguardante tale argomento. Infatti, come riporta il sito corrieresalentino.it, non è la prima volta che Poste Italiane si trova in una situazione del genere. Dal 2018 al 2022, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono arrivate 713.066 segnalazioni di Buoni Fruttiferi caduti in prescrizione e non rimborsati.