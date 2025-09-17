50€ ogni 7 giorni: Ufficiale, nasce in Italia il “BONUS SETTIMANALE” | Puoi riscuoterlo anche adesso

In arrivo buone notizie per gli italiani! Tra non molto potrà essere riscosso il Bonus Settimanale. 50 euro nelle tasche delle persone.

In una realtà fatta da sempre più spese e costi da sostenere, ogni bonus o agevolazione diventa di vitale importanza per gli italiani. In queste ore, tutti quanti stanno parlando del cosiddetto Bonus Settimanale, corrispondente a circa 50 euro ogni settimana. La cosa ancora più assurda? Non sarà necessario presentare ricevute complicate, né aspettare mesi per i rimborsi.

Inutile dire che la cosa ha fatto saltare di gioia migliaia e migliaia di cittadini italiani. Ecco dunque nel dettaglio di cosa si tratta.

Purtroppo si sa, oggigiorno è sempre più difficile arrivare a fine mese. Tra il caro vita, le bollette sempre più gonfiate e i beni di prima necessità che hanno raggiunto prezzi fuori testa, le persone faticano sempre di più. Per fortuna però, tutti quanti stanno parlando del Bonus Settimanale, un’agevolazione che andrà a rallegrare una buona fetta della popolazione italiana.

Ecco dunque nel dettaglio di cosa si tratta, chi può ottenerlo e come funziona.

Un aiuto che potrebbe cambiarti la vita

Tra i tanti bonus in arrivo per l’autunno, ce n’è uno che sta attirando l’attenzione di tutti. Non parliamo di agevolazioni per l’acquisto di elettrodomestici, né di incentivi auto o di contributi per lo sport, ma piuttosto di un agevolazione che pone al centro la salute mentale. D’altronde, da diversi anni a questa parte si sta discutendo di quanto sia importante avere accesso a terapie psicologiche senza dover affrontare spese insostenibili.

E dopo anni di ‘lotte mediatiche’, è in arrivo finalmente il Bonus Psicologo 2025. Ma ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

In cosa consiste il Bonus Psicologo 2025

Come ben sappiamo, una seduta di psicoterapia dura in media un’ora e spesso avviene una volta a settimana. Proprio per questo, i 50 euro erogati a seduta dal nuovo bonus sono stati ribattezzati come il Bonus Settimanale. Il contributo è già stato finanziato con 9,5 milioni di euro e sarà accessibile già dal 15 di settembre del 2025. L’importo massimo varia a seconda dell’ISEE dell’individuo: fino a 1.000 euro per chi ha l’ISEE sotto i 15 mila euro, 1.000 per chi rientra tra i 15mila e i 30mila euro e 500 per chi ha un reddito compreso tra i 30mila e i 40mila euro. Attenzione però: trattandosi di fondi limitati, chi intende usufruirne dovrà muoversi in fretta e fare domanda appena si apriranno le procedure online.

Insomma, questo bonus da 50 euro settimanali potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per le persone. D’altronde non c’è cosa più importante della nostra salute mentale!