Ti piace chattare? Questo lavoro fa al caso tuo | Stipendio da 2000€ al mese: serve solo un cellulare

Sei anche tu un ‘leone da tastiera’ e ami chattare? Perfetto, allora potrebbe esistere il lavoro ideale per te. Guadagnerai una fortuna!

Nel mondo 2.0 in cui viviamo, siamo ormai abituare ad avere i nostri smartphone sempre per le mani. Se anche tu sei un amante delle conversazioni online e non smetti mai di chattare, forse dovresti essere a conoscenza dell’esistenza di questo lavoro. Ti permetterà di guadagnare 2.000 euro al mese e potrai stare comodamente a casa tua.

Non servono lauree, né competenze tecniche particolari: basterà un cellulare e la voglia di relazionarsi agli altri. Ma ecco dunque di cosa si tratta!

Ormai si sa, tutti quanti utilizziamo il nostro telefono molte ore al giorno e rimaniamo connessi con le altre persone in qualsiasi parte del mondo ci troviamo. Le applicazioni di messaggistica istantanea sono tra le più richieste e, grazie ad esse, possiamo scambiare idee e opinioni con gli altri utenti. Se anche tu sei un ‘leone da tastiera’ e passi gran parte del tuo tempo messaggiando, sappi che questo semplice passatempo potrebbe trasformarsi in una vera e propria professione.

Come se non bastasse, le cifre che potresti guadagnare sono veramente da capogiro e, proprio per questo motivo, non dovresti perdere questa occasione.

Il nuovo lavoro di cui parlano tutti quanti

La soluzione migliore per te si chiama proprio compagno virtuale: una figura sempre più richiesta su piattaforme online che mettono in contatto utenti in cerca di conversazione, compagnia e supporto emotivo. Non parliamo di un lavoro ‘hard’ o di dating spinto, ma piuttosto di una presenza digitale, fondamentale per scambiare messaggi, ridere o sfogarsi.

Se pensi di avere tutti i requisiti necessari per intraprendere questa carriera, ecco però tutto quello che dovresti sapere al riguardo.

Come guadagnare soldi messaggiando dal proprio cellulare

Come spiegato dalla pagina Instagram Humanetica, il meccanismo è molto semplice: ci si registra sulle piattaforme dedicate, si crea un profilo e si rende disponibile la propria compagnia virtuale. Dopodiché, gli utenti interessati possono ingaggiare un compagno o una compagna per: chattare tramite messaggi testuali, fare videochiamata o partecipare a eventi online insieme. Inoltre non ci sarà alcun tipo di obbligo e potrai lavorare direttamente da casa, nei ritagli di tempo e con orari personalizzati. I compensi? Fino a 2.000 euro al mese per coloro maggiormente richiesti.

Insomma, che aspetti anche tu a intraprendere questa carriera? Potresti trasformare il tuo hobby in uno scrigno del tesoro!