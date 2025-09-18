Agroalimentare, successo in Francia per il caseificio Garau | Quattro formaggi sul podio: pioggia di bronzi a Mandas

Settore agroalimentare, importante successo in Francia per il caseificio Garau: quattro formaggi sul podio. Pioggia di bronzi a Mandas

Importanti passi in avanti quello che vedono come protagonista il formaggio della Trexenta. Quest’ultimo, infatti, continua la sua scalata tra eccellenza dell’agroalimentare a livello internazionale.

Questa volta importanti aggiornamenti arrivano direttamente dalla Francia dove è stato riconosciuto un altrettanto premio. Il tutto è avvenuto nel corso della manifestazione “Le Mondial Du Fromage et des Produits Laitiers“, uno dei concorsi più importanti al mondo.

Il tutto si svolge nel paese transalpino ogni due anni. Questa volta è arrivata alla settima edizione dove, a trionfare, c’è un bel pezzo di Italia. In particolar modo la Sardegna grazie al “Caseificio Garau” di Mandas.

Una manifestazione che ha visto accogliere la bellezza di oltre 2.000 formaggi provenienti da tutto il mondo. L’Italia ha trionfato con 56 medaglie. La Sardegna ne ha ottenute ben cinque. Quattro di queste, appunto, vinte dal noto caseificio citato in precedenza.

Francia, sorride il Caseificio Garau: 5 medaglie conquistate dalla Sardegna

Si tratta di un vero e proprio primato. Non può che esserci soddisfazione per i produttori Marina e Mimmo Garau che, come riportato dal quotidiano “L’Unione Sarda”, hanno espresso tutta la loro soddisfazione per questo importante traguardo raggiunto. Queste sono alcune delle loro dichiarazioni: “Ogni concorso a cui partecipiamo lo consideriamo sempre come se fosse il primo, sia perché i nostri formaggi partecipano solo ai concorsi alla cieca“.

Poi hanno continuato affermando: “La giuria valuta senza conoscere le precedenti premiazioni e o il brand e sia perché l’emozione e la trepidazione rimane alta tutte le volte. Quest’anno è la prima volta che partecipiamo al Mondial du Fromage: se allo stesso concorso partecipano tutte le nazioni del mondo la gratificazione è esponenziale“.

Francia, grande trionfo dell’Italia nel Mondiale dei formaggi: sorride la Sardegna

Questi sono i formaggi che sono saliti sul podio con tanto di medaglia di bronzo: Granduca di Mandas, Piccante di Trexenta, Cardureu e Colline di Mandas. A votare ben 360 giudici che si sono riuniti a Tour al Parc Expo. Il loro compito era complicato ma allo stesso tempo avvincente: ovvero quello di valutare gli oltre 2000 formaggi e prodotti caseari provenienti da tutto il mondo.

Non è affatto un mistero che la città della Loira, considerata “Città Internazionale della Gastronomia” è un luogo di incontro e di scambio che accoglie. Tanto è vero che sono ben sette edizioni che questo evento dura e che fa parlare tutto il mondo.