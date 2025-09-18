Limite di velocità, occhio a queste precise strade: “95MILA EURO DI MULTA” | Per pagarla ci vuole un mutuo

Attenzione a dove corri, perché se ti beccano su queste strade la sanzione che ti piove addosso è stratosferica.

Le norme presenti all’interno del Codice della Strada possono rivelarsi economicamente fatali per chi non le rispetta.

Il CdS serve per regolamentare i comportamenti di tutti gli utenti stradali, dal conducente di un camion al pedone.

Se non si rispettano le regole stradali, vieni multato e, in determinati casi, anche arrestato vedendoti sottrarre il tuo mezzo di trasporto.

Nel tempo, la severità è aumentata di parecchio e adesso se superi i limiti di velocità su determinate strade ti vedi arrivare una multa da 95.000€.

Un mutuo per pagare l’infrazione

95mila euro di multa vuol dire praticamente dare tutti i tuoi risparmi per pagare la sanzione dovuta al superamento dei limiti di velocità. Andare oltre i limiti consentiti è uno dei reati più commessi e questo può comportare anche incidenti più o meno fatali. Se prima ti aspettava un salasso per aver infranto tale legge, adesso puoi solo venderti un rene per pagare una multa da 95.000 euro.

Ogni volta che ti siedi dietro al volante del tuo veicolo devi tenere a mente che qualsiasi tipo di errore che commetti, anche quello che può sembrarti il più piccolo, ti causa una sanzione colossale. Non solo, perché la distrazione o un minimo sbaglio può portare anche alla morte (in casi estremi).

Limiti di velocità insuperabili

Secondo quanto si legge sul sito virgilio.it, un automobilista andava a 77 km/h su una strada dove il limite è di 50 km/h. Per questa infrazione, il diretto interessato si è visto piovere addosso una multa pari a 95.000€ e dovrà stare attento anche alla recidiva. Se commette lo stesso reato in pochi anni, la sanzione aumenta ancora. L’episodio è accaduto a Losanna, in Svizzera, dove le sanzioni per eccesso di velocità sono rapportate al reddito, al patrimonio e ad altre informazioni finanziarie del diretto interessato.

In altre parole, secondo il Codice della Strada svizzero chi ha più soldi, paga multe più salate. Stando a quanto riportato sul sito virgilio.it, l’automobilista che ha superato i limiti di velocità è una delle 300 persone più ricche della Svizzera e questo gli è costato caro e amaro. Per aver eccesso di 27 km/h, il guidatore si è beccato 90.000 franchi di multa (convertiti sono circa 95.000€). Il Codice della Strada del Canton Vaud prevede che la multa sia direttamente proporzionale al reddito della persona e se a sbagliare è un multimilionario, allora la sanzione sarà altrettanto elevata.