Eurospin, sai quanto guadagna un cassiere? Resterai a bocca aperta: la cifra è sconvolgente

Avete voglia di cimentarvi con un lavoro da Eurospin? Il ruolo da cassiere potrebbe fare al vostro caso: ecco a quanto ammonta lo stipendio.

Eurospin è il più grande gruppo di supermercati discount italiani, nato nel 1993 con una forte presenza in Italia, Slovenia, Croazia e Malta.

Con oltre 1.300 punti vendita complessivi tra Italia, Slovenia, Croazia e Malta, di cui la maggior parte si trova nella nostra Penisola, il gruppo ha una presenza molto diffusa con una rete capillare sul territorio italiano.

Eurospin basa la propria filosofia sulla “spesa intelligente”, ovvero sull’offerta di prodotti di qualità a prezzi convenienti attraverso i propri marchi propri.

I dipendenti di Eurospin sono più di 22.000 tra addetto/a alla vendita, macellaio/a, responsabile di punto vendita, scaffalista, magazziniere e cassiere. E, proprio in merito a questi ultimi, avete idea di quanto guadagnino?

Eurospin, il segreto del successo

Il successo di Eurospin si basa sul suo modello di “discount intelligente”, che unisce la convenienza dei prezzi bassi con un’offerta di qualità, gestita attraverso marchi propri e fornitori selezionati, e supportata da una strategia di comunicazione e coerenza con i bisogni dei clienti. La chiave del successo di questo discount è un equilibrio tra innovazione e fedeltà, che permette di offrire prodotti di qualità a prezzi contenuti.

Negli anni, Eurospin è cresciuto come discount, arrivando a contare più di 1300 punti vendita totali tra i Paesi in cui è diffuso. L’ampliamento dei punti vendita e l’espansione oltre il territorio italiano, hanno permesso ad Eurospin di incrementare il numero di dipendenti: secondo i dati, si è passati da circa 15.000 nel 2020 a oltre 22.000 nel 2024. Gli stipendi medi di questi ultimi variano in base al ruolo: si va da circa 1000 euro fino a 21mila euro per un direttore di filiale.

Eurospin, quanto guadagna un cassiere

I cassieri in Italia guadagnano uno stipendio medio mensile che si aggira attorno ai 1.000 € al mese, ma la cifra può variare significativamente in base all’esperienza, alla località e all’azienda specifica, con medie che spaziano da circa 800 € a oltre 1.200 € al mese.

Chi entra a lavorare da Eurospin con il ruolo di cassiere, secondo i dati diramati da Indeed e Glassdoor, guadagna uno stipendio pari a 968 euro mensili. La cifra è in linea con quelle degli altri punti vendita, discount o supermercati, ma più bassa rispetto alla media europea: negli altri Paesi della comunità, infatti, lo stipendio del cassiere si aggira generalmente tra i 1.200 € e i 2.000 € al mese lordi, con picchi più alti in paesi come la Svizzera dove può superare i 5.000 € mensili.