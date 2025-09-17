Ozieri, zia Cischedda spegne 100 candeline | Stile e grazia per un secolo di vita

Ozieri, grande traguardo quello compiuto da Cischedda Maridda: l’anziana donna ha compiuto la bellezza di 100 anni

Un grande appuntamento quello che si è verificato, nelle ultime ore, in quel di Ozieri dove si è festeggiato un importante evento. Quello che ha visto, come assoluta protagonista, una vera e propria icona della comunità sarda.

Stiamo parlando di Cischedda Meridda, per tutti semplicemente la “zia”. Un grande traguardo quello raggiunto dall’anziana donna che ha compiuto la bellezza di 100 anni.

In questo grande giorno la donna non ha voluto rinunciare, di certo, all’eleganza e alla cura dei particolari. D’altronde, come confermato da parenti e da chi la conosce molto bene, non ha mai voluto rinunciare ad essi.

L’evento si è verificato nella chiesa di San Francesco, ad Ozieri, con una messa celebrata da don Roberto Arcadu. Insieme a lui presente Antonio Delogu ed il primo cittadino, Marco Peralta.

Ozieri, festa grande per la zia Cischedda Meridda: raggiunto il traguardo dei 100 anni

Ovviamente, all’appuntamento, non sono mancati i parenti, nipoti e conoscenti dell’anziana donna. L’obiettivo era quello di fare una grande festa per celebrare il secolo di vita di zia Cichedda Meridda. Tutto è andato per il verso giusto. La donna non ha fatto mancare la sua grande umanità ed il suo affetto nei confronti dei presenti.

Tanto da esporsi a foto, selfie e tant’altro. Non solo: ha voluto menzionare anche la sua profonda fede che, in questi anni, l’ha accompagnata per il resto della sua vita. Al termine della santa messa l’amministrazione comunale, con il sindaco in prima fila, le ha donato una pergamene in ricordo di questo lieto evento.

Ozieri, zia Cischedda compie 100 anni: la comunità fa festa insieme a lei

La notizia del grande traguardo, ovviamente, ha fatto il giro dei social network e dell’intera comunità sarda. La stessa che ha voluto darle i migliori auguri. La giornata si è conclusa con una grande festa in suo onore.

Tanti dolci ed una torta condivisa dai presenti. Zia Cischedda è stata circondata dall’affetto dei suoi cari e da tutta la città di Ozieri.