Sinner, il primo posto è di nuovo suo | Alcaraz superato di un soffio: classifica appena aggiornata

È una rivalità, quella tra Alcaraz e Sinner, che andrà avanti a lungo: lo spagnolo ha vinto gli US Open ma il tennista azzurro rimane davanti

La vittoria netta e indiscutibile di Carlos Alcaraz in finale agli Open degli Stati Uniti ha sancito quella che ad oggi è in effetti una superiorità oggettiva del fuoriclasse di Murcia nei confronti del ‘nostro’ Jannik Sinner.

Il tennista spagnolo ad appena 22 anni ha già conquistato la bellezza di 6 tornei del Grande Slam, numeri a dir poco incredibili. Neanche i cosiddetti ‘big three’ – Federer, Nadal e Djokovic – avevano vinto tanto a questa età.

Tra l’altro proprio grazie al trionfo di Flushing Meadows, il secondo della sua carriera, Alcaraz ha superato Sinner in testa al ranking Atp. Il campione altoatesino perde così un primato che aveva mantenuto per oltre 15 mesi.

Superata l’inevitabile delusione il campione di San Candido dopo qualche giorno di meritato relax ha ripreso ad allenarsi in vista dei prossimi importanti impegni: la stagione infatti non è finita e altri obiettivi di prestigio sono in ballo.

Sinner batte Alcaraz, è tutto vero

L’appuntamento clou di fine 2025 sono le Atp Finals in programma a Torino a metà novembre, un evento a cui Sinner tiene parecchio soprattutto dopo il trionfo dello scorso anno. Ciò detto, è un dato di fatto che Alcaraz in questo momento sia davanti nel ranking Atp e nel numero di Slam conquistati finora.

C’è però un dato piuttosto confortante relativo proprio al 2025 e dal quale Jannik Sinner può ripartire anche in vista della prossima stagione: nell’arco di questi dodici mesi il tennista italiano è arrivato in finale in tutti e quattro i tornei più importanti.

I numeri non mentono mai, Sinner può gioire

Sinner ha trionfato agli Australian Open e a Wimbledon contro Zverev ed Alcaraz mentre sempre contro il rivale spagnolo ha perso agli Internazionali di Francia e agli Open degli Stati Uniti. Alcaraz invece ha vinto due Slam come l’italiano ma ha disputato ‘solo’ 3 finali su 4, non essendo riuscito ad arrivare in fondo a Melbourne a gennaio scorso.

Una soddisfazione non da poco per Sinner che sembra determinato a cambiare qualcosa nel suo gioco pur di riuscire a battere Alcaraz il prossimo anno. “Devo uscire dalla mia comfort zone”, ha dichiarato al termine della finale di Flushing Meadows. I tifosi italiani sono tutti con lui.