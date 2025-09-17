Olbia, lite in hotel per un rimprovero ai figli | Cliente aggredisce dipendente: scatta la denuncia

Olbia, rimprovera uno dei suoi figli: dipendente di un hotel preso a schiaffi da cliente. Quest’ultimo denunciato

Un episodio ai limiti dell’assurdo quello che si è verificato in quel di Olbia, precisamente in uno degli hotel più importanti e conosciuti della cittadina sarda. Tanto è vero che è stato necessario il pronto intervento da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri, infatti, sono giunti sul posto dopo che gli addetti ai lavori dell’albergo hanno richiesto il loro aiuto. Per via di una vicenda di cronaca che, oltre a non passare inosservata, ha decisamente fatto molto rumore.

Secondo le ultime notizie che arrivano direttamente dalla Procura di Tempio (con numerose testimonianze da parte di chi era presente al momento dell’accaduto) pare che un cliente abbia schiaffeggiato un dipendente dell’albergo.

Il motivo di questo folle ed insano gesto? A quanto pare l’operatore della struttura avrebbe richiamato uno dei figli del turista che, a quanto pare, stava provocando non pochi problemi in piscina. Tanto da mettere a rischio la sua incolumità e quella degli altri presenti.

Olbia, richiama uno dei suoi figli: cliente schiaffeggia operatore albergo

L’operatore dell’albergo, in precedenza, aveva richiamato i figli del cliente almeno in tre occasioni. Non ricevendo, però, alcuna risposta in merito. Quello che fa decisamente più discutere, però, è la totale assenza del padre che non ha richiamato i figli. Non solo: il padre, molto probabilmente ferito “nell’orgoglio”, ha ben pensato di scagliarsi contro il lavoratore che stava facendo semplicemente il suo dovere.

Decisamente troppo per i vertici alti della struttura che, senza pensarci su due volte, hanno deciso di chiamare i carabinieri e denunciare l’episodio. Il dipendente ha deciso di non reagire, ma di lanciare immediatamente l’allarme. Il presunto responsabile è stato immediatamente identificato dalle forze dell’ordine. Non solo: sono stati ascoltati anche diversi testimoni.

Olbia, preso a schiaffi da cliente albergo: scatta la denuncia

Non è finita qui visto che il colpevole, nonostante stesse nel torto marchio, ha ben pensato di inveire contro la direttrice dell’hotel. La stessa che, dopo l’episodio, lo aveva invitato a lasciare la camera visto che non era più il benvoluto.

Non solo: avrebbe cercato anche di filmarla con il telefonino. Segno del fatto che, per la seconda volta, le forze dell’ordine sono intervenute nuovamente nell’albergo. Per il cliente indesiderato è scattata l’inevitabile denuncia e allontanato, in maniera definitiva, dalla struttura.