Addio Eurovision, salta l’edizione del 2026 | Brutta notizia per milioni di telespettatori: ecco che cosa è successo

L’Eurovision Song Contest 2026 si svolgerà verso metà maggio a Vienna. Ma le ultime indiscrezioni fanno presagire il peggio

Dopo 69 edizioni consecutive, con milioni di spettatori acquisiti in tutto il mondo, l’Eurovision Song Contest del 2026 rischia concretamente di saltare. Si tratterebbe di una prima volta ma al tempo stesso di un pericoloso precedente per il futuro.

L’Eurovision è stato fin dall’inizio ed è tutt’ora l’evento musicale più seguito e di maggior prestigio in ambito internazionale. Una rassegna a cui l’Italia ha sempre partecipato ottenendo spesso risultati più che apprezzabili.

Ora però un’autentica tempesta rischia di abbattersi sulla prossima edizione, quella in programma a Vienna alla metà di maggio del 2026. Sta infatti per concretizzarsi il boicottaggio più clamoroso della storia della manifestazione.

Due Paesi su tutti, ma a ruota molti altri minacciano di assumere una posizione analoga, hanno lanciato un vero e proprio ultimatum agli organizzatori dell’Eurovision: Irlanda e Olanda potrebbero disertare la competizione.

L’Eurovisione 2026 è a rischio, ecco perché

Irlandesi e olandesi non saranno presenti nel caso in cui Israele dovesse partecipare alla kermesse musicale. L’annuncio è arrivato in un momento di grande tensione internazionale, con i due Paesi che hanno espresso la loro solidarietà con la popolazione palestinese e la loro indignazione per le azioni del governo israeliano. La decisione di boicottare l’Eurovision è stata presa dopo un’attenta valutazione delle conseguenze e con l’obiettivo di fare pressione sull’organizzazione del concorso per un cambio di rotta.

La scelta di Irlanda e Olanda di boicottare l’Eurovision è motivata da una serie di ragioni che vanno oltre la musica. I due Paesi ritengono che la partecipazione di Israele a un evento che promuove la pace e l’unità sia inaccettabile, in un momento in cui il Paese è coinvolto in un conflitto che ha causato migliaia di vittime civili. La loro richiesta è chiara: o l’organizzazione esclude Israele dalla competizione, o loro si ritireranno.

Il futuro dell’Eurovision e la libertà d’espressione

La decisione di Irlanda e Olanda ha scatenato un’ondata di reazioni in tutto il mondo. Da un lato c’è chi applaude la loro scelta, definendola un gesto di coraggio e di solidarietà. Dall’altro c’è chi critica la loro mossa, definendola una politicizzazione di un evento che dovrebbe essere apolitico. L’EBU (European Broadcasting Union), l’organizzazione che gestisce l’Eurovision, si trova in una posizione difficile.

Se dovesse accogliere la richiesta di Irlanda e Olanda rischierebbe di scatenare una reazione a catena, con altri Paesi che potrebbero minacciare il boicottaggio. Se invece decidesse di non agire, rischierebbe di perdere due Paesi storici del concorso. Il futuro dell’Eurovision 2026 è dunque incerto: se Irlanda e Olanda dovessero mantenere la loro posizione il concorso potrebbe perdere credibilità e prestigio. La speranza è che si possa trovare una soluzione diplomatica, che permetta a tutti i Paesi di partecipare in un clima di pace e di rispetto reciproco.