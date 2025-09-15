Università, ecco la facoltà migliore in Italia | Con questa laurea la vita è in discesa: trovi lavoro in 15 minuti

Sei indeciso su quale università scegliere? Ecco quelle che, secondo gli esperti, ti garantiranno una vita prosperosa.

Scegliere l’università migliore per noi, è indubbiamente un passaggio fondamentale per il proprio futuro. Tuttavia, si tratta anche di uno dei momenti più delicati nella vita, in cui spesso e volentieri può non bastare seguire la propria passione.

Se anche tu quindi ti senti in balia delle onde e vorresti fare una scelta mirata, ecco quali sono le università consigliate dagli esperti, che ti permetteranno di trovare lavoro in 15 minuti.

In Italia è possibile trovare percorsi di ogni genere e tipo, sia privati che non e in grado di appagare i bisogni di qualsiasi studente. Tuttavia esistono delle facoltà che, con dati alla mano, aprono le porte del lavoro quasi immediatamente. Non si tratta di una leggenda: le statistiche parlano chiaro e dimostrano come, certi corsi di laurea, permettano di trovare un impiego stabile addirittura in pochi mesi.

Ma bando alle ciance e scopriamo subito insieme quali università potresti prendere in considerazione anche tu!

Le facoltà più richieste nel mondo del lavoro

Rapporti come quelli del Censis, di Almalaurea e del QS Employability Ranking, disegnano una mappa ben precisa: non tutte le università offrono le stesse opportunità e, soprattutto, non tutte le facoltà garantiscono lo stesso futuro. Alcuni atenei, infatti, spiccano per la loro formazione di qualità e i collegamenti con le aziende (in grado di permettere allo studente degli stage concreti). Non a caso i politecnici italiani sono tra i più richiesti dagli studenti e vengono corteggiati anche in giro per il mondo.

Per fortuna, esistono svariati indirizzi che potresti iniziare anche in base alle tue capacità, i quali ti permetteranno di ottenere in un futuro un buon posto di lavoro.

I corsi che battono tutti gli altri

Come riportato da Studenti.it, ai vertici della classifica troviamo sicuramente Medicina e le professioni sanitarie, in cui l’occupazione sfiora addirittura il 100%. Per non parlare di Informatiche e le nuove tecnologie che, in un mondo digitale, garantiranno un’assunzione quasi immediata. Anche Economia e Statistica non sono da meno e chiunque sappia leggere i numeri, potrebbe trovare un posto ovunque. Non da meno Scienze della Comunicazione, che rappresenta una sorpresa degli ultimi anni, con il boom del digital marketing e dei social, anche questa facoltà sta dando diverse soddisfazioni. Infine, ma non per importanza, Ingegneria continua a distinguersi come regina dell’occupabilità, soprattutto il Politecnico di Milano (il quale ha addirittura raggiunto il punteggio massimo dagli esperti).

Insomma, se vuoi un futuro sicuro, scegli bene il tuo percorso di laurea. Ognuna di queste facoltà ti permetterà infatti di trovare lavoro più in fretta e con molteplici soddisfazioni!