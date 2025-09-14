Sardegna, vincite record al Lotto e 10eLotto | A Usini la vincita maggiore: colpo da oltre 142mila euro

Sardegna in festa, vincite record al Lotto e 10eLotto. Basti pensare che ad Usini si è verificata la vincita maggiore: oltre 142mila euro

La Sardegna fa festa. Ed ha tutti i motivi per farlo. La fortuna, infatti, ha baciato l’isola italiana per quanto riguarda il Lotto ed il 10eLotto. Sono state due le vincite importanti che hanno reso felici altrettanti giocatori.

Basti pensare che, in totale, sono stati vinti oltre 142mila euro nel concorso andato in scena lo scorso giovedì 11 settembre. La provincia di Sassari è la protagonista assoluta di tutto questo.

Basti pensare che nella cittadina di Usini un fortunato giocatore ha indovinato la quaterna secca sulla ruota di Firenze. Un vero e proprio colpo grosso quello che è stato messo a segno. Anche perché sono stati puntati solamente 5 euro.

Questi i numeri indovinati dal fortunato giocatore: 9, 12, 36 e 44. Quanto ha intascato? La bellezza di 129.500 euro. Un record non da poco visto che si tratta, appunto, della vincita più alta dell’intero concorso. La conferma arrivata dall’Agenzia specializzata “Agimeg”.

Rimaniamo sempre in provincia di Sassari dove, un altro fortunato giocatore, ha vinto una cifra decisamente inferiore rispetto a quella annunciata in precedenza. Ma pur sempre comoda per togliersi qualche sfizio.

La cifra in questione, infatti, è di 12.500 euro. Il tutto è avvenuto al 10eLotto grazie ad un “5” che è stato realizzato in modalità istantanea a San Teodoro, nella frazione di Traversa.

Festa grande, quindi, nelle due tabaccherie che avranno sicuramente festeggiato questo grandissimo evento. Clienti increduli, brindisi improvvisati e un via vai continuo di curiosi hanno animato per ore le attività fortunate, diventate in poche ore il centro dell’attenzione nei rispettivi paesi.

Il colpo di fortuna ha fatto rapidamente il giro dei social e dei gruppi locali, con messaggi di congratulazioni e qualche pizzico di invidia da parte di chi non ha giocato. Non è la prima volta che la fortuna bacia la Sardegna, ma cifre così alte, ottenute con puntate contenute, alimentano il mito del “numero giusto al momento giusto”. Non resta che attendere le prossime mosse di fortuna. Magari che possano colpire, ancora una volta, la Sardegna.