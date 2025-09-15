Clamoroso Sanremo, Amadeus è pronto a tornare | L’annuncio ha spiazzato tutti: 5 anni consecutivi non sono bastati

Amadeus è da oltre un anno il volto di punta del Canale Nove. Il conduttore romagnolo sogna però di tornare sul palco del Teatro Ariston

Per cinque anni consecutivi Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte ‘Amadeus‘, è stato il presentatore e signore assoluto del Festival di Sanremo. Un lustro in cui la tradizionale kermesse canora ha ottenuto ascolti record e un indice di gradimento mai raggiunto prima.

A sorpresa però un anno e mezzo fa, qualche settimana dopo la conclusione dell’edizione del Festival del 2024, il presentatore di origine ravennate decise di lasciare la RAI accettando la ricchissima offerta del gruppo Discovery.

Amadeus è così diventato insieme a Fabio Fazio l’uomo di punta del Canale Nove, ma senza riuscire almeno per ora a conquistare una fetta consistente del pubblico televisivo. Il duello con la TV di Stato non ha avuto storia.

Nella fascia oraria quotidiana dell’access prime time ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino ha stravinto la sfida a distanza con ‘Chissà chi è‘, il game show ideato e presentato dallo stesso Amadeus.

Amadeus ha deciso, vuole tornare a Sanremo

La speranza dei vertici di Discovery e dello stesso showman è che la nuova stagione offra dei segnali di crescita: l’obiettivo è infatti di avvicinarsi nei dati d’ascolto ai due colossi RAI e Mediaset. Detto questo Amadeus ha confessato nel corso di un’intervista rilasciata allo youtuber Gabriele Vagnato di sognare un clamoroso ritorno sul palco del Teatro Ariston.

In fondo il Festival di Sanremo al netto delle critiche e delle polemiche che da sempre è stato capace di sollevare, rappresenta qualcosa di unico: non si può negare che la rassegna della canzone italiana sia un patrimonio della nostra cultura nazional popolare.

Il Teatro Ariston attende Amadeus e non solo

Amadeus ha dunque svelato di pensare ancora al Festival e di desiderare un suo clamoroso ritorno in conduzione: “Se rifarei mai il Festival di Sanremo? Sarò molto sincero, se dicessi di no direi una grossa bugia. Certo che – ha poi sottolineato lo showman ravennate – se dovesse ricapitare l’occasione con le giuste condizioni lo farei“.

Alla domanda relativa a quali siano queste condizioni, il presentatore romagnolo ha risposto senza tentennamenti e dubbi di sorta: “Se dovessi pensare di condurre ancora Sanremo lo farei sempre e solo a patto di avere Fiorello al mio fianco. Lo rifarei solo con lui“.