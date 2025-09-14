Poste Italiane, arriva il Bonus Over 70 | “Finalmente un aiuto concreto”: uffici presi d’assedio

Poste Italiane riconosce un’importante agevolazione per tutti coloro che hanno superato i 70 anni: intervento a tutela delle fasce fragili.

Quando si parla di fasce fragili si fa riferimento a individui e gruppi vulnerabili che a causa di età avanzata, patologie croniche, disabilità, condizioni socio-economiche svantaggiate o altri fattori, sono più suscettibili a difficoltà.

Gli anziani italiani vengono classificati in questa categoria, che include soprattutto coloro che hanno superato i 70 anni. Ed è proprio a loro che vengono riservati aiuti ed agevolazioni volti a rendere la quotidianità più semplice da affrontare.

Poste Italiane, infatti, ha deciso di introdurre un nuovo intervento destinato proprio agli over 70: si tratta di un aiuto che permetterà a molti di risparmiare una buona somma di denaro.

Per usufruire di questa agevolazione, basta parlare direttamente con gli operatori di sportello: non è necessaria la presentazione di alcuna documentazione. Ecco cosa c’è da sapere.

Poste Italiane: così si aiutano i più anziani

Tra i vari servizi offerti da Poste Italiane vi sono i bollettini postali, ovvero strumenti di pagamento utilizzati per versare denaro a un beneficiario con un conto corrente postale, per pagare bollette, imposte e altri oneri. Esistono diverse tipologie di bollettini: quelli bianchi, da compilare interamente, e quelli premarcati, che contengono già tutti i dati del beneficiario e, a volte, l’importo. Si possono pagare sia presso gli uffici postali che online, usando l’internet banking, l’app BancoPosta o altri servizi online.

Gli anziani sono coloro che usufruiscono maggiormente degli uffici postali, non avendo grande dimestichezza con la tecnologie e con i servizi di internet banking offerti da Poste Italiane o dalla banca. Ed è proprio a questi ultimi che è stato riservato un importante bonus: tutti gli over 70 che si presentano presso gli uffici di Poste, possono avere una riduzione significativa. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus over 70: l’intervento di Poste Italiane

Tutti coloro che hanno superato i 70 anni di età, possono beneficiare di una riduzione significativa sul pagamento dei bollettini postali. Per loro, infatti, sono previste delle tariffe scontate: i bollettini ordinari costano 1 euro anziché 2, mentre quelli F35 e precompilati per le multe passano rispettivamente da 2,13 a 1,13 euro e da 2,49 a 1,49 euro.

Possono beneficiare di questi sconti tutti coloro che hanno compiuto 70 anni, indipendentemente dalla dichiarazione ISEE o da altre variabili. Basterà presentare il proprio documento d’identità presso gli sportelli di Poste Italiane per usufruire immediatamente dello sconto. È bene sottolineare, tuttavia, che lo sconto viene applicato solo allo sportello e non in caso di pagamento di bollettini tramite sito web, internet banking o qualsiasi altro modo che consenta l’utilizzo di internet.